Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SONG ĐẠI LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 43/15 - 43/17 đường số 38, phường An Khánh, Tp. Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Digital Marketing

Quản lý các hoạt động SEO Website, Facebook Ads (reach, engage, view) và Google Ads (SEM, GDN)

Xây dựng chiến lược truyền thông và chiến lược Marketing để tiếp cận với nhóm khách hàng trên các nền tảng kỹ thuật số.

Tổ chức các chương trình truyền thông, hoạt động tri ân khách hàng, mini game

Thống kê, đo lường, phân tích, báo cáo và cải thiện kết quả của các hoạt động truyền thông

Thu thập, phân tích, cập nhật thông tin đối thủ cạnh tranh và đề xuất hoạt động cải thiệN

Xây dựng nội dung, hình ảnh nâng cao thương hiệu

Theo dõi và tối ưu chiến dịch quảng cáo cùng các bộ phận liên quan

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành có liên quan

Không yêu cầu kinh nghiệm

Khả năng giao tiếp tốt, chăm chỉ, ham học hỏi, năng động và trung thực

Có các kiến thức hỗ trợ tốt cho việc bán hàng

Biết sử dụng thành thạo máy tính, word, excel

Có khả năng ngoại ngữ là một lợi thế

Được Hưởng Những Gì

BHXH, BHYT và các chế độ khác đầy đủ theo quy định của pháp luật

Có cơ hội tham gia các chuyến công tác trong và ngoài nước

Định kỳ đào tạo, nâng cao kiến thức.

Tham gia teambuilding và các hoạt động gắn kết nội bộ

Cách Thức Ứng Tuyển

