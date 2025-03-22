Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SONG ĐẠI LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SONG ĐẠI LONG
- Hồ Chí Minh: 43/15
- 43/17 đường số 38, phường An Khánh, Tp. Thủ Đức, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Quản lý các hoạt động SEO Website, Facebook Ads (reach, engage, view) và Google Ads (SEM, GDN)
Xây dựng chiến lược truyền thông và chiến lược Marketing để tiếp cận với nhóm khách hàng trên các nền tảng kỹ thuật số.
Tổ chức các chương trình truyền thông, hoạt động tri ân khách hàng, mini game
Thống kê, đo lường, phân tích, báo cáo và cải thiện kết quả của các hoạt động truyền thông
Thu thập, phân tích, cập nhật thông tin đối thủ cạnh tranh và đề xuất hoạt động cải thiệN
Xây dựng nội dung, hình ảnh nâng cao thương hiệu
Theo dõi và tối ưu chiến dịch quảng cáo cùng các bộ phận liên quan
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Khả năng giao tiếp tốt, chăm chỉ, ham học hỏi, năng động và trung thực
Có các kiến thức hỗ trợ tốt cho việc bán hàng
Biết sử dụng thành thạo máy tính, word, excel
Có khả năng ngoại ngữ là một lợi thế
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SONG ĐẠI LONG Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội tham gia các chuyến công tác trong và ngoài nước
Định kỳ đào tạo, nâng cao kiến thức.
Tham gia teambuilding và các hoạt động gắn kết nội bộ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI SONG ĐẠI LONG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI