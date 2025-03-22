Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV SX TM XNK TRUNG HIẾU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 27 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lĩnh vực kinh doanh: chai lọ nhựa đựng mỹ phẩm

Chủ động tìm kiếm và xây dựng danh sách khách hàng mới qua các kênh trực tuyến, điện thoại, Facebook và các nguồn dữ liệu thu thập (Không đi thị trường)

Duy trì và mở rộng mối quan hệ với khách hàng hiện tại (nếu có)

Tiếp nhận và giải quyết các vấn đề liên quan đến sản phẩm, dịch vụ theo chính sách công ty.

Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng kinh doanh và Giám Đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung cấp chuyên ngành Kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan;

Yêu cầu kinh nghiệm : 1 năm, có kinh nghiệm sale B2B

Độ tuổi : 25 - 40 tuổi

Yêu thích kinh doanh, yêu thích làm việc trong ngành bao bì mỹ phẩm, thẩm mỹ viện;

Khả năng giao tiếp tốt và sắp xếp công việc;

Vui vẻ, hòa đồng.

Tại CÔNG TY TNHH MTV SX TM XNK TRUNG HIẾU Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 7.000.000 vnđ – 12.000.000 vnđ

Thử việc : 02 tháng (85% lương thỏa thuận)

Được đào tạo chuyên môn, định hướng phát triển công việc

Tham gia đầy đủ Bảo hiểm theo quy định của Luật Lao động: BHYT, BHXH, BHTN.

Lương tháng 13, thưởng cuối năm (theo kết quả kinh doanh)

Địa điểm làm việc: 27 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, TP HCM

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (8h00 – 17h00 ) & Thứ 7 : làm việc 08h00 – 16h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV SX TM XNK TRUNG HIẾU

