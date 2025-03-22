Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH MTV Thuận Hiền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH MTV Thuận Hiền
Ngày đăng tuyển: 22/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/04/2025
Công ty TNHH MTV Thuận Hiền

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH MTV Thuận Hiền

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 18/3 Võ Thị Liễu, Phường An Phú Đông, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực sản xuất.
Thực hiện các cuộc gọi, email, gặp gỡ trực tiếp khách hàng để giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty.
Phân tích nhu cầu của khách hàng và tư vấn các giải pháp phù hợp.
Lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động bán hàng, bao gồm cả việc chuẩn bị báo giá, thuyết trình sản phẩm.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng hiện tại.
Theo dõi và quản lý tiến độ đơn hàng, đảm bảo giao hàng đúng thời hạn và chất lượng.
Thu thập thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh để phục vụ cho công tác bán hàng.
Báo cáo kết quả công việc định kỳ cho quản lý.
Tham gia các hoạt động marketing và quảng bá sản phẩm của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kỹ thuật hoặc kinh tế.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Có tinh thần trách nhiệm cao và năng động, nhiệt tình.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Khả năng sử dụng phần mềm CRM là một lợi thế.
Khả năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống tốt.
Có phương tiện đi lại.

Tại Công ty TNHH MTV Thuận Hiền Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Được đào tạo các kỹ năng bán hàng và kỹ thuật sản phẩm.
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Thuận Hiền

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MTV Thuận Hiền

Công ty TNHH MTV Thuận Hiền

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 10 VSIP II-A, Đường số 25, KCN Việt Nam – Singapore II-A, Xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

