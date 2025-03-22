Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TA VITAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TA VITAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu

CÔNG TY TNHH TA VITAL
Ngày đăng tuyển: 22/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
CÔNG TY TNHH TA VITAL

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH TA VITAL

Mức lương
Từ 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Centec Tower, Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 3 Triệu

Lên kế hoạch, tổ chức và quản lý các sự kiện thể thao của công ty, bao gồm cả các sự kiện nội bộ và đối tác bên ngoài.
Chuẩn bị báo giá, tài liệu và phối hợp với các nhà cung cấp, đội nhóm liên quan để đảm bảo sự kiện diễn ra suôn sẻ.
Quản lý thông tin đăng ký, danh sách khách mời và phối hợp xử lý các yêu cầu phát sinh.
Thu thập ý kiến phản hồi sau sự kiện và hỗ trợ đánh giá hiệu quả.
Chuẩn bị báo cáo tổng kết sự kiện và đề xuất cải tiến cho các sự kiện tiếp theo.

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tổ chức sự kiện, đặc biệt trong lĩnh vực thể thao là một lợi thế lớn.
Yêu thích công việc tổ chức sự kiện và có niềm đam mê với thể thao, đặc biệt là bộ môn pickleball.
pickleball
Kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian tốt, biết sắp xếp công việc khoa học.
Có khả năng giao tiếp hiệu quả bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.
tiếng Việt và tiếng Anh
Cẩn thận trong công việc và chú ý đến từng chi tiết nhỏ.
Cẩn thận
Kiên trì, chịu được áp lực công việc cao, sẵn sàng xử lý tình huống phát sinh.
Kiên trì
Có tinh thần trách nhiệm cao, luôn sẵn sàng học hỏi và tìm kiếm giải pháp hiệu quả.
Giao tiếp lịch sự, chuyên nghiệp và thể hiện tinh thần hợp tác tích cực.

Tại CÔNG TY TNHH TA VITAL Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung và sáng tạo.
Được tham gia vào các sự kiện thể thao, đặc biệt là các giải đấu pickleball trong nước và quốc tế.
pickleball
Có cơ hội phát triển kỹ năng tổ chức sự kiện và mở rộng mối quan hệ với các đối tác chiến lược.
Hỗ trợ chi phí khi tham gia các sự kiện và các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TA VITAL

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TA VITAL

CÔNG TY TNHH TA VITAL

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Centec Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

