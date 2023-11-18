Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) làm việc tại Ninh Thuận thu nhập Thỏa thuận

1. Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành: kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng, marketing hoặc các ngành có liên quan. Nếu đã có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí liên quan đến bán hàng hoặc tương đương thì không bắt buộc phải tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan nêu trên.

2. Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh giao tiếp.

3. Trình độ vi tính: sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm ứng dụng.