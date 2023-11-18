Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) làm việc tại Ninh Thuận thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)
- Ninh Thuận
Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương Thỏa thuận
TRÁCH NHIỆM CHÍNH
1. Thực hiện chỉ tiêu kinh doanh được giao.
2. Quản lý, chăm sóc, duy trì và phát triển mối quan hệ khách hàng.
3. Thực hiện nghiệp vụ cấp tín dụng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành: kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng, marketing hoặc các ngành có liên quan. Nếu đã có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí liên quan đến bán hàng hoặc tương đương thì không bắt buộc phải tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan nêu trên.
2. Trình độ ngoại ngữ: tiếng Anh giao tiếp.
3. Trình độ vi tính: sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các phần mềm ứng dụng.
Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) Thì Được Hưởng Những Gì
- Chế độ Lương và thu nhập hấp dẫn: các khoản thưởng vào nhiều dịp Lễ, Tết trong năm (thưởng tháng 13, thưởng danh hiệu theo cá nhân, thưởng kết quả hoạt động, kinh doanh của Đơn vị,…);
- Được đào tạo nghiệp vụ, kiến thức công việc liên quan;
- Cơ hội nghề nghiệp & lộ trình thăng tiến rõ ràng;Du lịch nghỉ mát hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
