Tuyển Kế toán ngân hàng BIM GROUP làm việc tại Ninh Thuận thu nhập Thỏa thuận

BIM GROUP
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
BIM GROUP

Kế toán ngân hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán ngân hàng Tại BIM GROUP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Ninh Thuận: Văn phòng Ninh Thuận

- Muối BIM

Mô Tả Công Việc Kế toán ngân hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận các hồ sơ thanh toán chuyển khoản từ Kế toán thanh toán, kiểm tra và lập bảng kê up lên trang pay để trình KTT, KSNB duyệt cho 2 công ty Muối Cà Ná và Muối Bim;
- Lập UNC Online, Giấy nhận nợ gửi Kế Toán trưởng trình BLĐ duyệt, sau đó chuyển ra ngân hàng để thực hiện thanh toán;
- Cập nhật thời gian giải ngân, theo dõi các khoản vay đến hạn trả gốc, lãi, lập dự trù đề xuất thanh toán;
- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh lên phần mềm Amis, Oracle;
- Làm báo cáo tiền gửi, báo cáo tiền vay, báo cáo trang Pay.
- Thực hiện một số công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành Kế toán, Ngân hàng,...

Tại BIM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BIM GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

BIM GROUP

BIM GROUP

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

