Tuyển Kế toán ngân hàng BIM GROUP làm việc tại Ninh Thuận thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán ngân hàng Tại BIM GROUP
- Ninh Thuận: Văn phòng Ninh Thuận
- Muối BIM
Mô Tả Công Việc Kế toán ngân hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tiếp nhận các hồ sơ thanh toán chuyển khoản từ Kế toán thanh toán, kiểm tra và lập bảng kê up lên trang pay để trình KTT, KSNB duyệt cho 2 công ty Muối Cà Ná và Muối Bim;
- Lập UNC Online, Giấy nhận nợ gửi Kế Toán trưởng trình BLĐ duyệt, sau đó chuyển ra ngân hàng để thực hiện thanh toán;
- Cập nhật thời gian giải ngân, theo dõi các khoản vay đến hạn trả gốc, lãi, lập dự trù đề xuất thanh toán;
- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh lên phần mềm Amis, Oracle;
- Làm báo cáo tiền gửi, báo cáo tiền vay, báo cáo trang Pay.
- Thực hiện một số công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại BIM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại BIM GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
