Tuyển Kế toán ngân hàng BIM GROUP làm việc tại Ninh Thuận thu nhập Thỏa thuận

- Tiếp nhận các hồ sơ thanh toán chuyển khoản từ Kế toán thanh toán, kiểm tra và lập bảng kê up lên trang pay để trình KTT, KSNB duyệt cho 2 công ty Muối Cà Ná và Muối Bim;

- Lập UNC Online, Giấy nhận nợ gửi Kế Toán trưởng trình BLĐ duyệt, sau đó chuyển ra ngân hàng để thực hiện thanh toán;

- Cập nhật thời gian giải ngân, theo dõi các khoản vay đến hạn trả gốc, lãi, lập dự trù đề xuất thanh toán;

- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh lên phần mềm Amis, Oracle;

- Làm báo cáo tiền gửi, báo cáo tiền vay, báo cáo trang Pay.

- Thực hiện một số công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.