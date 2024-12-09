Tuyển Nhân viên Thu ngân CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 424 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Gò Vấp ...và 4 địa điểm khác, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Thực hiện quy trình tính tiền cho khách: nhập đơn hàng, mã thành viên, mã khuyến mãi, xuất hóa đơn.

- Thực hiện báo cáo kết ca mỗi ngày.

- Thực hiện trưng bày hàng hóa tại cửa hàng

- Thường xuyên kiểm tra, update, giá cả, hạn sử dụng, kiểm đếm hàng hóa

- Hỗ trợ bán hàng, tư vấn khách hàng mua hàng trực tiếp tại cửa hàng

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học vấn từ trung cấp trở lên các khối ngành kinh tế (có bằng tốt nghiệp).

- Ưu tiên ngoại hình ổn và giao tiếp tốt

- Có kinh nghiệm trong các chuỗi cửa hàng là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập : 8.000.000 - 9.000.000 VNĐ ( bao gồm Lương cơ bản + thưởng năng lực + thưởng hoa hồng)

- Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định của Nhà Nước

- Mua hàng công ty với mức giá ưu đãi cho CBNV

- Lương tháng thứ 13, thưởng hiệu quả làm việc

- Cơ hội thăng tiến lên vị trí Quản lý cửa hàng hoặc được lên nhân viên văn phòng

- Được tham gia các khóa học nhằm nâng cao trình độ, tay nghề của CBNV

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BIBOMART TM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin