Tuyển Phát triển mặt bằng Công ty Cổ Phần Con Cưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phát triển mặt bằng Tại Công ty Cổ Phần Con Cưng
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
- Hà Nội
- Bà Rịa
- Vũng Tàu ...và 4 địa điểm khác, Thành phố Bạc Liêu
Mô Tả Công Việc Phát triển mặt bằng Với Mức Lương Thỏa thuận
Với mục tiêu mở rộng thêm các Siêu thị, Team Phát triển Mặt bằng Con Cưng tìm kiếm thành viên mới cùng phụ trách các công việc sau:
Tìm kiếm địa điểm, mặt bằng kinh doanh phù hợp với nhu cầu và địa điểm hoạch định của công ty.
Khảo sát, đánh giá tiềm năng của các mặt bằng tìm kiếm.
Thương lượng, đàm phán, ký hợp đồng thuê mặt bằng với chủ nhà.
Theo dõi hợp đồng & xử lý các phát sinh trong quá trình thuê mặt bằng.
- Thu nhập tối thiểu: 25-30 triệu/tháng
- Lương cơ bản: 10-12 triệu/tháng
- Thưởng trực tiếp theo kết quả tìm kiếm và ký kết của từng mặt bằng
- Công ty hỗ trợ toàn bộ chi phí công tác
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Không yêu cầu kinh nghiệm.
- Máu lửa, nhanh nhẹn, sẵn sàng di chuyển và đi công tác thường xuyên.
- Sẵn sàng thử thách, học hỏi cái mới.
- Trung thực.
- Giao tiếp tốt. Có kỹ năng thương thảo là một lợi thế.
Tại Công ty Cổ Phần Con Cưng Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ công việc trực tiếp từ team và công ty trong suốt quá trình làm việc
- Văn hóa làm việc: đơn giản, chính trực, tận tâm và đề cao giá trị năng lực nhân viên
- Chế độ đánh giá - khen thưởng phong phú: thưởng dự án, thưởng cuối năm, thưởng sinh nhật, ưu đãi mua hàng nội bộ...
- Nghỉ mát/team building hằng năm và các chương trình nội bộ hàng tháng/quý.
- Nghỉ phép: 12 ngày/năm và nghỉ ốm 6 ngày/năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Con Cưng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhập