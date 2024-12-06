Tuyển Phát triển mặt bằng Công ty Cổ Phần Con Cưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 7 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Phát triển mặt bằng

Với mục tiêu mở rộng thêm các Siêu thị, Team Phát triển Mặt bằng Con Cưng tìm kiếm thành viên mới cùng phụ trách các công việc sau:

Tìm kiếm địa điểm, mặt bằng kinh doanh phù hợp với nhu cầu và địa điểm hoạch định của công ty.

Khảo sát, đánh giá tiềm năng của các mặt bằng tìm kiếm.

Thương lượng, đàm phán, ký hợp đồng thuê mặt bằng với chủ nhà.

Theo dõi hợp đồng & xử lý các phát sinh trong quá trình thuê mặt bằng.

- Khu vực tuyển dụng:

Hồ Chí Minh

Hà Nội

Bà Rịa - Vũng Tàu

Bình Thuận, Ninh Thuận

Bạc Liêu, Sóc Trăng

- Thu nhập tối thiểu: 25-30 triệu/tháng

- Lương cơ bản: 10-12 triệu/tháng

- Thưởng trực tiếp theo kết quả tìm kiếm và ký kết của từng mặt bằng

- Công ty hỗ trợ toàn bộ chi phí công tác



- Nam sức khỏe tốt

- Không yêu cầu kinh nghiệm.

- Máu lửa, nhanh nhẹn, sẵn sàng di chuyển và đi công tác thường xuyên.

- Sẵn sàng thử thách, học hỏi cái mới.

- Trung thực.

- Giao tiếp tốt. Có kỹ năng thương thảo là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ Phần Con Cưng Thì Được Hưởng Những Gì

- Mục tiêu về kết quả công việc rõ ràng tại chuỗi bán lẻ có tốc độ phát triển số 1 Việt Nam

- Hỗ trợ công việc trực tiếp từ team và công ty trong suốt quá trình làm việc

- Văn hóa làm việc: đơn giản, chính trực, tận tâm và đề cao giá trị năng lực nhân viên

- Chế độ đánh giá - khen thưởng phong phú: thưởng dự án, thưởng cuối năm, thưởng sinh nhật, ưu đãi mua hàng nội bộ...

- Nghỉ mát/team building hằng năm và các chương trình nội bộ hàng tháng/quý.

- Nghỉ phép: 12 ngày/năm và nghỉ ốm 6 ngày/năm.

