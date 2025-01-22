Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DIÊN KHÁNH làm việc tại Ninh Thuận thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Ninh Thuận: - Ninh Thuận - Khánh Hòa - Bình Thuận - Đồng Nai - An Giang - Cần Thơ, Huyện Văn Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Làm việc thị trường tại các đại lý , nhà phân phối ở các tỉnh: Ninh Thuận, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đồng Nai, An Giang, Cần Thơ

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi 22-40;

- Đã tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học trở lên chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản và các chuyên ngành có liên quan…

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm thị trường hoặc vị trí tương đương

- Trung thực, có tinh thần trách nhiệm, có khả năng thuyết phục khách hàng

- Kỹ năng làm việc độc lập và tương tác tốt với khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DIÊN KHÁNH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thử việc từ 10 - 12 triệu,

- Sau 2 tháng thử việc, hưởng theo doanh số (10-20 triệu) tùy vào khả năng của từng nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ DIÊN KHÁNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin