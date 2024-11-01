Tuyển Art Director CÔNG TY TNHH VLAST VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu

Tuyển Art Director CÔNG TY TNHH VLAST VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu

CÔNG TY TNHH VLAST VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 01/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH VLAST VIỆT NAM

Art Director

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Art Director Tại CÔNG TY TNHH VLAST VIỆT NAM

Mức lương
50 - 70 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: (Tòa nhà Ngân Hàng ACB) 268 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5

Mô Tả Công Việc Art Director Với Mức Lương 50 - 70 Triệu

Với Mức Lương 50 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH VLAST VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VLAST VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VLAST VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH VLAST VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 268 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-art-director-thu-nhap-50-70-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job238433
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TOWER HILL COMMUNICATIONS
Tuyển Art Director CÔNG TY CỔ PHẦN TOWER HILL COMMUNICATIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 45 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TOWER HILL COMMUNICATIONS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BONARIO VIỆT NAM
Tuyển Art Director CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BONARIO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BONARIO VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHOO COMMUNICATION JSC
Tuyển Art Director CHOO COMMUNICATION JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
CHOO COMMUNICATION JSC
Hạn nộp: 10/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AMERI GROUP
Tuyển Art Director CÔNG TY TNHH AMERI GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH AMERI GROUP
Hạn nộp: 02/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MT Cosmetics
Tuyển Art Director Công ty TNHH MT Cosmetics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1500 Triệu
Công ty TNHH MT Cosmetics
Hạn nộp: 18/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CREADY
Tuyển Art Director CÔNG TY TNHH CREADY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CREADY
Hạn nộp: 20/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRANG SỨC GLOSBE
Tuyển Art Director CÔNG TY TNHH TRANG SỨC GLOSBE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRANG SỨC GLOSBE
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media
Tuyển Art Director Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VLAST VIỆT NAM
Tuyển Art Director CÔNG TY TNHH VLAST VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH VLAST VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VLAST VIỆT NAM
Tuyển Art Director CÔNG TY TNHH VLAST VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH VLAST VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ AI MEDICALL
Tuyển Tư vấn thẩm mỹ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ AI MEDICALL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ AI MEDICALL
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TOWER HILL COMMUNICATIONS
Tuyển Art Director CÔNG TY CỔ PHẦN TOWER HILL COMMUNICATIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 45 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TOWER HILL COMMUNICATIONS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển 30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BONARIO VIỆT NAM
Tuyển Art Director CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BONARIO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BONARIO VIỆT NAM
Hạn nộp: 04/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHOO COMMUNICATION JSC
Tuyển Art Director CHOO COMMUNICATION JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
CHOO COMMUNICATION JSC
Hạn nộp: 10/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AMERI GROUP
Tuyển Art Director CÔNG TY TNHH AMERI GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH AMERI GROUP
Hạn nộp: 02/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH MT Cosmetics
Tuyển Art Director Công ty TNHH MT Cosmetics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1500 Triệu
Công ty TNHH MT Cosmetics
Hạn nộp: 18/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CREADY
Tuyển Art Director CÔNG TY TNHH CREADY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CREADY
Hạn nộp: 20/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRANG SỨC GLOSBE
Tuyển Art Director CÔNG TY TNHH TRANG SỨC GLOSBE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRANG SỨC GLOSBE
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media
Tuyển Art Director Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VLAST VIỆT NAM
Tuyển Art Director CÔNG TY TNHH VLAST VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH VLAST VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VLAST VIỆT NAM
Tuyển Art Director CÔNG TY TNHH VLAST VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH VLAST VIỆT NAM
Hạn nộp: 30/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Art Director CÔNG TY CỔ PHẦN TOWER HILL COMMUNICATIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 45 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TOWER HILL COMMUNICATIONS
30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 5 năm