Tuyển Biên phiên dịch tiếng Nhật Công Ty TNHH Angimex-Kitoku làm việc tại An Giang thu nhập 15 - 24 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch tiếng Nhật Tại Công Ty TNHH Angimex-Kitoku
Mức lương
15 - 24 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- An Giang: Quốc Lộ 91, khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang, Long Xuyên
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch tiếng Nhật Với Mức Lương 15 - 24 Triệu
- Biên/ Phiên dịch Nhật <=> Việt theo yêu cầu Quản Lý và Ban Giám Đốc
- Hỗ trợ công việc cho Giám Đốc người Nhật hoặc Quản Đốc Nhà Máy người Nhật
Trao đổi cụ thể khi tham gia phỏng vấn
Địa chỉ làm việc: Văn Phòng Công Ty, Quốc lộ 91, khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới, Long Xuyên An Giang
Với Mức Lương 15 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học các chuyên ngành Có chứng chỉ N2-N1 tiếng Nhật, giao tiếp lưu loát Kinh nghiệm: Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm biên/phiên dịch Nam/ Nữ: 24 - 40 tuổi Tính tình trung thực, chăm chỉ, chịu khó Nhận tất cả hồ sơ ứng tuyển trong ngoài tỉnh An Giang
Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học các chuyên ngành
Có chứng chỉ N2-N1 tiếng Nhật, giao tiếp lưu loát
Kinh nghiệm: Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm biên/phiên dịch
Nam/ Nữ: 24 - 40 tuổi
Tính tình trung thực, chăm chỉ, chịu khó
Nhận tất cả hồ sơ ứng tuyển trong ngoài tỉnh An Giang
Tại Công Ty TNHH Angimex-Kitoku Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 15.000.000 - 24.000.000 (có thể thỏa thuận khi tham gia phỏng vấn)
- Tham gia các chế độ Bảo Hiểm theo quy định (sau thử việc): BH Xã Hội, BH Y Tế, BH Thất Nghiệp, BH Tai Nạn
- Môi trường làm việc thân thiện, có cơ hội thăng tiến
- Được xem xét tăng lương mỗi năm theo năng lực làm việc
- Lương tháng 13 (theo quy định của Công ty)
- Thưởng Tết + Quà (theo xem xét của BGĐ)
- Tham gia du lịch Công ty
- Khám sức khỏe định kỳ
- Công Đoàn: Hiếu, hỷ, ốm đau.
-Tính chi phí khi làm ngoài giờ hành chính
- Công tác phí (nếu có)
- Phụ Cấp sau khi ký Hợp đồng chính thức: Tiền xăng đi làm, tiền ăn trưa, nhà trọ, phụ cấp cho người thân (ông/ bà/ cha/ mẹ trên 65 tuổi, các con từ 1 tuổi - học đại học), phụ cấp thâm niên .....
Thời gian làm việc:
- 8 giờ/ ngày: 7h30-11h00, 13h00-17h00
- 5,5 ngày/ tuần: Từ thứ 2 đến sáng thứ bảy
Ngày nghỉ:
- Nghỉ tuần: Chiều thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.
– Phép năm: 12 ngày/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Angimex-Kitoku
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
