Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu EMS Fitness & Yoga Center (EFYC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu EMS Fitness & Yoga Center (EFYC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

EMS Fitness & Yoga Center (EFYC)
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
EMS Fitness & Yoga Center (EFYC)

Xây dựng và bảo vệ thương hiệu

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Tại EMS Fitness & Yoga Center (EFYC)

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 1 Ngõ 163 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng chiến lược thương hiệu: Phối hợp với đội ngũ để xây dựng và triển khai chiến lược thương hiệu, đảm bảo tính nhất quán của thông điệp và hình ảnh thương hiệu trên tất cả các kênh truyền thông.
Xây dựng chiến lược thương hiệu
Quản lý kế hoạch Marketing: Thực hiện các chiến dịch quảng cáo và chương trình khuyến mãi, bán hàng, nhằm tăng nhận diện và giá trị thương hiệu trên thị trường.
Quản lý kế hoạch Marketing
Nghiên cứu thị trường: Phân tích dữ liệu thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng để đề xuất các phương án tối ưu cho thương hiệu.
Nghiên cứu thị trường
Xây dựng nội dung và hình ảnh thương hiệu: Phối hợp với bộ phận Media để sản xuất các tài liệu marketing như bài viết, hình ảnh, video... phục vụ các chiến dịch quảng bá.
Xây dựng nội dung và hình ảnh thương hiệu
Quản lý kênh truyền thông: Điều phối, xây dựng nội dung, hoạt động trên các kênh mạng xã hội, website và các nền tảng trực tuyến khác, tối ưu hóa SEO, xây dựng cộng đồng thương hiệu.
Quản lý kênh truyền thông
Đánh giá hiệu quả: Theo dõi và phân tích các KPI của chiến dịch, đưa ra báo cáo và đề xuất cải thiện hiệu quả cho các hoạt động marketing.
Đánh giá hiệu quả
Viral Marketing: Xây dựng cộng đồng (Group, Fanpage), đi sâu hơn vào insight khách hàng và khai thác để tạo phễu.
Viral Marketing

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.
Có từ 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing, đặc biệt là Brand Marketing.
Kỹ năng sáng tạo, viết content tốt và khả năng xây dựng chiến lược thương hiệu.
Am hiểu các nền tảng quảng cáo trực tuyến và xu hướng thị trường.
Kỹ năng phân tích và tư duy chiến lược tốt, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Thành thạo các công cụ như Google Analytics, Facebook Ads, và các công cụ SEO khác là một lợi thế.
Hiểu biết sâu rộng về ngành sức khỏe, đặc biệt là tập luyện là lợi thế.

Tại EMS Fitness & Yoga Center (EFYC) Thì Được Hưởng Những Gì

Có thưởng KPI theo Quý/Năm
Đóng BHXH, có chính sách chăm sóc sức khỏe riêng cho nhân sự (đặc biệt ưu tiên các bạn nữ)
Cơ hội thăng tiến rõ ràng, làm việc tại Hệ thống lớn gần 300 nhân sự.
Công ty có sẵn máy tính làm việc cấu hình cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại EMS Fitness & Yoga Center (EFYC)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

EMS Fitness & Yoga Center (EFYC)

EMS Fitness & Yoga Center (EFYC)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: The Garden Hill, 99 Trần Bình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-brand-marketing-thu-nhap-10-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job258009
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm EMS Fitness & Yoga Center (EFYC)
Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu EMS Fitness & Yoga Center (EFYC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
EMS Fitness & Yoga Center (EFYC)
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cp đầu tư TM và truyền thông Đông Á
Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Công ty cp đầu tư TM và truyền thông Đông Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu
Công ty cp đầu tư TM và truyền thông Đông Á
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Equest Education Group
Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Equest Education Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Equest Education Group
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam
Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CARNOW
Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu CÔNG TY CỔ PHẦN CARNOW làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CARNOW
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM
Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Da liễu 247
Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Công ty TNHH Da liễu 247 làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Công ty TNHH Da liễu 247
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần MHA
Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Công ty Cổ phần MHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần MHA
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG VIÊN VĂN HÓA MƯỜNG HOA
Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG VIÊN VĂN HÓA MƯỜNG HOA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG VIÊN VĂN HÓA MƯỜNG HOA
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thời trang Việt Thắng
Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Công ty Cổ phần Thời trang Việt Thắng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Thời trang Việt Thắng
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CỘNG CÀ PHÊ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 40 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 56 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nam Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 40 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 9 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Tuyển Biên tập viên CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VIỆT HOÀNG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 9 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BSS Group
Tuyển Tester BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BSS Group
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC CYC VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC CYC VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC CYC VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Bắc Giang Còn 101 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm EMS Fitness & Yoga Center (EFYC)
Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu EMS Fitness & Yoga Center (EFYC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
EMS Fitness & Yoga Center (EFYC)
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cp đầu tư TM và truyền thông Đông Á
Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Công ty cp đầu tư TM và truyền thông Đông Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu
Công ty cp đầu tư TM và truyền thông Đông Á
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Equest Education Group
Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Equest Education Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Equest Education Group
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam
Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CARNOW
Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu CÔNG TY CỔ PHẦN CARNOW làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CARNOW
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM
Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Da liễu 247
Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Công ty TNHH Da liễu 247 làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Công ty TNHH Da liễu 247
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần MHA
Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Công ty Cổ phần MHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần MHA
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG VIÊN VĂN HÓA MƯỜNG HOA
Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG VIÊN VĂN HÓA MƯỜNG HOA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG VIÊN VĂN HÓA MƯỜNG HOA
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thời trang Việt Thắng
Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Công ty Cổ phần Thời trang Việt Thắng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Thời trang Việt Thắng
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Công ty Cổ phần Thời trang Việt Thắng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Thời trang Việt Thắng
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG VIÊN VĂN HÓA MƯỜNG HOA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG VIÊN VĂN HÓA MƯỜNG HOA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Công ty Cổ phần MHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần MHA
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Công ty TNHH Da liễu 247 làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu Công ty TNHH Da liễu 247
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu CÔNG TY CỔ PHẦN CARNOW làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CARNOW
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Công ty cp đầu tư TM và truyền thông Đông Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu Công ty cp đầu tư TM và truyền thông Đông Á
2 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu EMS Fitness & Yoga Center (EFYC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu EMS Fitness & Yoga Center (EFYC)
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm