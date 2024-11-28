Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu EMS Fitness & Yoga Center (EFYC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Ngõ 163 Hoàng Ngân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng chiến lược thương hiệu: Phối hợp với đội ngũ để xây dựng và triển khai chiến lược thương hiệu, đảm bảo tính nhất quán của thông điệp và hình ảnh thương hiệu trên tất cả các kênh truyền thông.

Quản lý kế hoạch Marketing: Thực hiện các chiến dịch quảng cáo và chương trình khuyến mãi, bán hàng, nhằm tăng nhận diện và giá trị thương hiệu trên thị trường.

Nghiên cứu thị trường: Phân tích dữ liệu thị trường, đối thủ cạnh tranh và xu hướng tiêu dùng để đề xuất các phương án tối ưu cho thương hiệu.

Xây dựng nội dung và hình ảnh thương hiệu: Phối hợp với bộ phận Media để sản xuất các tài liệu marketing như bài viết, hình ảnh, video... phục vụ các chiến dịch quảng bá.

Quản lý kênh truyền thông: Điều phối, xây dựng nội dung, hoạt động trên các kênh mạng xã hội, website và các nền tảng trực tuyến khác, tối ưu hóa SEO, xây dựng cộng đồng thương hiệu.

Đánh giá hiệu quả: Theo dõi và phân tích các KPI của chiến dịch, đưa ra báo cáo và đề xuất cải thiện hiệu quả cho các hoạt động marketing.

Viral Marketing: Xây dựng cộng đồng (Group, Fanpage), đi sâu hơn vào insight khách hàng và khai thác để tạo phễu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.

Có từ 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Marketing, đặc biệt là Brand Marketing.

Kỹ năng sáng tạo, viết content tốt và khả năng xây dựng chiến lược thương hiệu.

Am hiểu các nền tảng quảng cáo trực tuyến và xu hướng thị trường.

Kỹ năng phân tích và tư duy chiến lược tốt, khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Thành thạo các công cụ như Google Analytics, Facebook Ads, và các công cụ SEO khác là một lợi thế.

Hiểu biết sâu rộng về ngành sức khỏe, đặc biệt là tập luyện là lợi thế.

Tại EMS Fitness & Yoga Center (EFYC) Thì Được Hưởng Những Gì

Có thưởng KPI theo Quý/Năm

Đóng BHXH, có chính sách chăm sóc sức khỏe riêng cho nhân sự (đặc biệt ưu tiên các bạn nữ)

Cơ hội thăng tiến rõ ràng, làm việc tại Hệ thống lớn gần 300 nhân sự.

Công ty có sẵn máy tính làm việc cấu hình cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại EMS Fitness & Yoga Center (EFYC)

