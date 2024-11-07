Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG VIÊN VĂN HÓA MƯỜNG HOA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG VIÊN VĂN HÓA MƯỜNG HOA
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG VIÊN VĂN HÓA MƯỜNG HOA

Xây dựng và bảo vệ thương hiệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG VIÊN VĂN HÓA MƯỜNG HOA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa King Palace, 108 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Với Mức Lương Thỏa thuận

Viết bài PR và các nội dung truyền thông cho dự án
Tổ chức sự kiện Branding cho dự án và các sự kiện nội bộ
Quan hệ báo chí, các cơ quan chức năng, đối tác Agency, đối tác đa ngành...
Thành thạo triển khai các công cụ MKT 360 cho dự án: làm ảnh/ phim 3D, Hoarding, biển bảng, ....
Làm việc tương tác với bộ phận Kinh doanh & các bộ phận liên quan khác trong công tác triển khai dự án.
Tương tác với các bộ phận khác trong phòng Marketing để triển khai công việc: Digital, thiết kế...
Lập báo cáo, đánh giá hiệu quả sau các hoạt động Marketing.
Dịch thuật và làm tài liệu bán hàng bằng tiếng Anh.
Làm các công việc khác do quản lý yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Kinh tế, Quản trị hoặc các chuyên ngành khác có liên quan
Tiếng Anh: IELST 7.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tương đương
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở lĩnh vực BĐS
Thành thạo thiết kế Powerpoint, Canva, Excel, Word.
Tác phong chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực cao trong công việc.
Hướng ngoại, năng động, giao tiếp tốt, thuyết trình tốt, sáng tạo, kiên trì, thẩm mỹ tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG VIÊN VĂN HÓA MƯỜNG HOA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Theo Lương cứng (theo thỏa thuận) + Phụ cấp + KPI + Hoa hồng + Thưởng + Hỗ trợ khác (Nếu có)
Đóng các khoản BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo quy của công ty và nhà nước;
Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, năng động và chuyên nghiệp;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG VIÊN VĂN HÓA MƯỜNG HOA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG VIÊN VĂN HÓA MƯỜNG HOA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG VIÊN VĂN HÓA MƯỜNG HOA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tổ 2, Phường Cầu Mây, Thị xã Sa Pa, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

