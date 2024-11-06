Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Công ty Cổ phần Thời trang Việt Thắng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

► Mô tả công việc:

Quản lý thương hiệu & đưa ra kế hoạch phát triển thương hiệu với các hoạt động truyền thông thường kỳ (Tháng/quý/năm) & campaign.

Tổ chức triển khai các chiến dịch truyền thông, sự kiện thương hiệu liên quan tới thương hiệu, sản phẩm trên nhiều kênh khác nhau bao gồm kỹ thuật số, mạng xã hội, in ấn và tại cửa hàng.

Lên kế hoạch và định hướng sản xuất các nội dung truyền thông thương hiệu như: TVC, phim thương hiệu, POSM,...

Theo dõi sát sao và lập báo cáo về ngân sách cho chiến lược thương hiệu trong các giai đoạn ngắn hạn như tháng/quý/năm.

Phân tích thị trường và hoạt động của đối thủ cạnh tranh theo tháng. Hỗ trợ trưởng phòng đưa ra giải pháp đề xuất nhằm tăng thị phần & doanh số.

Quản lý, kiểm soát tài liệu thương hiệu/hình ảnh/thiết kế cho mọi chương trình, hoạt động truyền thông, đảm bảo quy chuẩn nhận diện thương hiệu.

Xây dựng và duy trì câu chuyện thương hiệu mạnh mẽ và rõ ràng cho thương hiệu, đảm bảo sự kết nối và tương tác tốt với khách hàng mục tiêu.

Xử lý các vấn đề tiêu cực, khủng hoảng về truyền thông (nếu có).

Thực hiện chế độ lập kế hoạch và báo cáo công việc theo quy định.

Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.