Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Công ty cp đầu tư TM và truyền thông Đông Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Tại Công ty cp đầu tư TM và truyền thông Đông Á
Mức lương
2 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: tòa nhà n2d lê văn lương, p nhân chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Với Mức Lương 2 - 5 Triệu
+ Giờ hành chính, buổi sáng hoặc chiều, TB 4-5b/tuần
+ Gửi thông tin đến khách hàng về nội dung, ý nghĩa, mục đích
+ Hỗ trợ, tư vấn và hoàn thành dịch vụ truyền thông theo mẫu
+ Viết bài PR theo mẫu có sẵn, tham gia tổ chức sự kiện tại Việt Nam, ASEAN, ASIA
+ Làm việc teamword, nâng cao kinh nghiệm và kỹ năng làm việc
Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Nam/nữ tuổi Sinh viên ĐH, CĐ hoặc đã tốt nghiệp
+ Chăm chỉ, năng động, sáng tạo
+ Giao tiếp cơ bản, ứng xử tốt
+ Tin học Văn Phòng, Tiếng anh cơ bản
+ Hồ sơ xin việc gồm: đơn xin việc, sơ yếu lý lịch tự thuật
+ Nộp hồ sơ sớm sẽ được ưu tiên trước
+ Chăm chỉ, năng động, sáng tạo
+ Giao tiếp cơ bản, ứng xử tốt
+ Tin học Văn Phòng, Tiếng anh cơ bản
+ Hồ sơ xin việc gồm: đơn xin việc, sơ yếu lý lịch tự thuật
+ Nộp hồ sơ sớm sẽ được ưu tiên trước
Tại Công ty cp đầu tư TM và truyền thông Đông Á Thì Được Hưởng Những Gì
+ Lương cơ bản: Từ 2.043.000đ + thưởng %. Thu nhập hấp dẫn 2-5tr/tháng
+ Được tham gia tổ chức sự kiện truyền thông lớn trong nước hoặc nước ngoài
+ Hỗ trợ dấu thực tập hoặc kiến tập
+ Được cấp giấy chứng nhận thời gian đã làm việc tại công ty
+ Được tham gia tổ chức sự kiện truyền thông lớn trong nước hoặc nước ngoài
+ Hỗ trợ dấu thực tập hoặc kiến tập
+ Được cấp giấy chứng nhận thời gian đã làm việc tại công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cp đầu tư TM và truyền thông Đông Á
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI