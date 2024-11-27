Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Công ty cp đầu tư TM và truyền thông Đông Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu

Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Công ty cp đầu tư TM và truyền thông Đông Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu

Công ty cp đầu tư TM và truyền thông Đông Á
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/12/2024
Công ty cp đầu tư TM và truyền thông Đông Á

Xây dựng và bảo vệ thương hiệu

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Tại Công ty cp đầu tư TM và truyền thông Đông Á

Mức lương
2 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: tòa nhà n2d lê văn lương, p nhân chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

+ Giờ hành chính, buổi sáng hoặc chiều, TB 4-5b/tuần
+ Gửi thông tin đến khách hàng về nội dung, ý nghĩa, mục đích
+ Hỗ trợ, tư vấn và hoàn thành dịch vụ truyền thông theo mẫu
+ Viết bài PR theo mẫu có sẵn, tham gia tổ chức sự kiện tại Việt Nam, ASEAN, ASIA
+ Làm việc teamword, nâng cao kinh nghiệm và kỹ năng làm việc

Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Nam/nữ tuổi Sinh viên ĐH, CĐ hoặc đã tốt nghiệp
+ Chăm chỉ, năng động, sáng tạo
+ Giao tiếp cơ bản, ứng xử tốt
+ Tin học Văn Phòng, Tiếng anh cơ bản
+ Hồ sơ xin việc gồm: đơn xin việc, sơ yếu lý lịch tự thuật
+ Nộp hồ sơ sớm sẽ được ưu tiên trước

Tại Công ty cp đầu tư TM và truyền thông Đông Á Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương cơ bản: Từ 2.043.000đ + thưởng %. Thu nhập hấp dẫn 2-5tr/tháng
+ Được tham gia tổ chức sự kiện truyền thông lớn trong nước hoặc nước ngoài
+ Hỗ trợ dấu thực tập hoặc kiến tập
+ Được cấp giấy chứng nhận thời gian đã làm việc tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cp đầu tư TM và truyền thông Đông Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cp đầu tư TM và truyền thông Đông Á

Công ty cp đầu tư TM và truyền thông Đông Á

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: P. 1008, nhà N2D Lê Văn Lương, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-truyen-thong-thu-nhap-2-5-trieu-ban-thoi-gian-tai-ha-noi-job257911
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm EMS Fitness & Yoga Center (EFYC)
Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu EMS Fitness & Yoga Center (EFYC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
EMS Fitness & Yoga Center (EFYC)
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cp đầu tư TM và truyền thông Đông Á
Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Công ty cp đầu tư TM và truyền thông Đông Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu
Công ty cp đầu tư TM và truyền thông Đông Á
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Equest Education Group
Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Equest Education Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Equest Education Group
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam
Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CARNOW
Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu CÔNG TY CỔ PHẦN CARNOW làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CARNOW
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM
Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Da liễu 247
Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Công ty TNHH Da liễu 247 làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Công ty TNHH Da liễu 247
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần MHA
Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Công ty Cổ phần MHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần MHA
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG VIÊN VĂN HÓA MƯỜNG HOA
Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG VIÊN VĂN HÓA MƯỜNG HOA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG VIÊN VĂN HÓA MƯỜNG HOA
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thời trang Việt Thắng
Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Công ty Cổ phần Thời trang Việt Thắng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Thời trang Việt Thắng
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GENCELL
Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GENCELL làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GENCELL
Hạn nộp: 30/11/2025
Hà Nội Còn 77 ngày để ứng tuyển 2 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm EMS Fitness & Yoga Center (EFYC)
Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu EMS Fitness & Yoga Center (EFYC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
EMS Fitness & Yoga Center (EFYC)
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cp đầu tư TM và truyền thông Đông Á
Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Công ty cp đầu tư TM và truyền thông Đông Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu
Công ty cp đầu tư TM và truyền thông Đông Á
Hạn nộp: 28/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Equest Education Group
Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Equest Education Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Equest Education Group
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam
Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CARNOW
Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu CÔNG TY CỔ PHẦN CARNOW làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CARNOW
Hạn nộp: 22/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM
Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Da liễu 247
Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Công ty TNHH Da liễu 247 làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Công ty TNHH Da liễu 247
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần MHA
Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Công ty Cổ phần MHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần MHA
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG VIÊN VĂN HÓA MƯỜNG HOA
Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG VIÊN VĂN HÓA MƯỜNG HOA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG VIÊN VĂN HÓA MƯỜNG HOA
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thời trang Việt Thắng
Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Công ty Cổ phần Thời trang Việt Thắng làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Thời trang Việt Thắng
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất