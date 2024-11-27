Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Công ty cp đầu tư TM và truyền thông Đông Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu

Mức lương 2 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tòa nhà n2d lê văn lương, p nhân chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

+ Giờ hành chính, buổi sáng hoặc chiều, TB 4-5b/tuần

+ Gửi thông tin đến khách hàng về nội dung, ý nghĩa, mục đích

+ Hỗ trợ, tư vấn và hoàn thành dịch vụ truyền thông theo mẫu

+ Viết bài PR theo mẫu có sẵn, tham gia tổ chức sự kiện tại Việt Nam, ASEAN, ASIA

+ Làm việc teamword, nâng cao kinh nghiệm và kỹ năng làm việc

Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Nam/nữ tuổi Sinh viên ĐH, CĐ hoặc đã tốt nghiệp

+ Chăm chỉ, năng động, sáng tạo

+ Giao tiếp cơ bản, ứng xử tốt

+ Tin học Văn Phòng, Tiếng anh cơ bản

+ Hồ sơ xin việc gồm: đơn xin việc, sơ yếu lý lịch tự thuật

+ Nộp hồ sơ sớm sẽ được ưu tiên trước

Tại Công ty cp đầu tư TM và truyền thông Đông Á Thì Được Hưởng Những Gì

+ Lương cơ bản: Từ 2.043.000đ + thưởng %. Thu nhập hấp dẫn 2-5tr/tháng

+ Được tham gia tổ chức sự kiện truyền thông lớn trong nước hoặc nước ngoài

+ Hỗ trợ dấu thực tập hoặc kiến tập

+ Được cấp giấy chứng nhận thời gian đã làm việc tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cp đầu tư TM và truyền thông Đông Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin