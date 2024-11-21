Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 448 - 450 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Xây dựng và bảo vệ thương hiệu

- Lên ý tưởng và sản xuất (quay, dựng) các ấn phẩm truyền thông về thương hiệu cá nhân (nội dung Facebook, Tiktok,...)

- Lên kế hoạch liên hệ các bên liên quan, phối hợp với bộ phận Media trong việc sản xuất các nội dung liên quan tới chiến dịch công ty.

- Báo cáo kết quả theo yêu cầu với cấp trên.

- Hoàn thành các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

- Tốt nghiệp đại học cao đẳng các ngành truyền thông, báo chí, content marketing

- Có kiến thức căn bản về Marketing, thị trường.

- Có ý tưởng sáng tạo tốt, có kĩ năng quay, dựng, chụp, chỉnh sửa ảnh

- Khả năng viết tốt, đam mê trong lĩnh vực marketing, truyền thông báo chí, thương hiệu

- Kỹ năng làm việc nhóm tốt.

- Kỹ năng tin học văn phòng tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, nghỉ phép năm.

BHXH, BHYT đầy đủ.

Teambuilding, du lịch hàng năm.

Môi trường năng động, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập...

Sếp tâm lý, lắng nghe, nhiệt huyết, hỗ trợ hết mình.

Được đào tạo phát triển bản thân, kỹ năng chuyên môn, cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM

