Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM

Xây dựng và bảo vệ thương hiệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 448

- 450 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

- Lên ý tưởng và sản xuất (quay, dựng) các ấn phẩm truyền thông về thương hiệu cá nhân (nội dung Facebook, Tiktok,...)
- Lên kế hoạch liên hệ các bên liên quan, phối hợp với bộ phận Media trong việc sản xuất các nội dung liên quan tới chiến dịch công ty.
- Báo cáo kết quả theo yêu cầu với cấp trên.
- Hoàn thành các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học cao đẳng các ngành truyền thông, báo chí, content marketing
- Có kiến thức căn bản về Marketing, thị trường.
- Có ý tưởng sáng tạo tốt, có kĩ năng quay, dựng, chụp, chỉnh sửa ảnh
- Khả năng viết tốt, đam mê trong lĩnh vực marketing, truyền thông báo chí, thương hiệu
- Kỹ năng làm việc nhóm tốt.
- Kỹ năng tin học văn phòng tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13, nghỉ phép năm.
BHXH, BHYT đầy đủ.
Teambuilding, du lịch hàng năm.
Môi trường năng động, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập...
Sếp tâm lý, lắng nghe, nhiệt huyết, hỗ trợ hết mình.
Được đào tạo phát triển bản thân, kỹ năng chuyên môn, cơ hội thăng tiến cao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG CHANCOS VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 448-450 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

