Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Công ty Cổ phần MHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần MHA
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
Công ty Cổ phần MHA

Xây dựng và bảo vệ thương hiệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Tại Công ty Cổ phần MHA

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 09 Tôn Đức Thắng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm:Từ 2 năm kinh nghiệm sales; ưu tiên sales đại lý, nhượng quyền
Kỹ năng/Năng lực:
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán
- Kỹ năng nghiên cứu và phân tích
- Có khả năng làm việc độc lập và quản lý thời gian hiệu quả
- Có khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác tiềm năng
Others: MS Office, các phần mềm bán hàng

Tại Công ty Cổ phần MHA Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương thưởng hấp dẫn/deal lương theo năng lực
- Được đóng BHXH theo đúng quy định pháp luật
- Được trang bị thiết bị và dụng cụ để thực hiện nhu cầu của công việc.
- Được đào tạo và hướng dẫn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu của công việc.
- Có quyền đề xuất ý kiến và phương pháp để hoàn thiện công việc chuyên môn đảm nhiệm và công việc chung của toàn công ty.
- Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần MHA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần MHA

Công ty Cổ phần MHA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số 148 Tôn Đức Thắng, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

