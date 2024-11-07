Tuyển Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Công ty Cổ phần MHA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 09 Tôn Đức Thắng, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm:Từ 2 năm kinh nghiệm sales; ưu tiên sales đại lý, nhượng quyền

Kỹ năng/Năng lực:

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán

- Kỹ năng nghiên cứu và phân tích

- Có khả năng làm việc độc lập và quản lý thời gian hiệu quả

- Có khả năng xây dựng và duy trì mối quan hệ với các đối tác tiềm năng

Others: MS Office, các phần mềm bán hàng

Tại Công ty Cổ phần MHA Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương thưởng hấp dẫn/deal lương theo năng lực

- Được đóng BHXH theo đúng quy định pháp luật

- Được trang bị thiết bị và dụng cụ để thực hiện nhu cầu của công việc.

- Được đào tạo và hướng dẫn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu của công việc.

- Có quyền đề xuất ý kiến và phương pháp để hoàn thiện công việc chuyên môn đảm nhiệm và công việc chung của toàn công ty.

- Được làm việc trong môi trường năng động, trẻ, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần MHA

