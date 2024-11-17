Tuyển Product Management Công ty cổ phần Ichibaone Platform làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Product Management Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Tiếp nhận, khảo sát, thu thập yêu cầu từ Product Owner theo yêu cầu phát triển của dự án

Phân tích yêu cầu và dữ liệu, mô tả quy trình nghiệp vụ, use cases, scenarios, phân tích nghiệp vụ để đưa ra các yêu cầu về nghiệp vụ, giao diện và tính năng

Thiết kế mô hình dữ liệu, tạo các mockups hay prototypes cho dự án

Lập các tài liệu phân tích URD, SRS cho dự án

Chuyển giao các nghiệp vụ cho team dự án

Tham gia nghiên cứu, tìm hiểu các giải pháp và ứng dụng công nghệ vào dự án

Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học các ngành CNTT, hệ thống thông tin ... hoặc các ngành liên quan đến CNTT

Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên với vai trò BA. Có kinh nghiệm liên quan đến Logistic hoặc E-commerce là điểm cộng

Có kiến thức tốt về CNTT và hiểu được thiết kế kỹ thuật

Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc với khách hàng hiệu quả

Khả năng phân tích, tư duy logic tốt

Có kiến thức và kinh nghiệm làm việc theo mô hình Agile

Sử dụng thành thạo các công cụ như: Figma, Jira, Confluence, word, excel, ...

Tại Công ty cổ phần Ichibaone Platform Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 20M - 25M/tháng (Tùy năng lực ứng viên)

Phụ cấp ăn trưa, gửi xe

Package 13 tháng lương/năm

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHLĐ, nghỉ mát, lễ tết... theo quy định của công ty

Du lịch biển 1 lần/năm, teambuilding 1-2 lần/năm

Tổ chức sinh nhật định kỳ hàng tháng và liên hoan vào một số thời điểm khác trong năm

Cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc nâng cao hiệu quả làm việc

Làm việc từ 8h00 – 17h30 từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7 và Chủ Nhật)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Ichibaone Platform

