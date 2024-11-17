Tuyển Product Management Công ty cổ phần Ichibaone Platform làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty cổ phần Ichibaone Platform
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/12/2024
Công ty cổ phần Ichibaone Platform

Product Management

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Product Management Tại Công ty cổ phần Ichibaone Platform

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Product Management Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Tiếp nhận, khảo sát, thu thập yêu cầu từ Product Owner theo yêu cầu phát triển của dự án
Phân tích yêu cầu và dữ liệu, mô tả quy trình nghiệp vụ, use cases, scenarios, phân tích nghiệp vụ để đưa ra các yêu cầu về nghiệp vụ, giao diện và tính năng
Thiết kế mô hình dữ liệu, tạo các mockups hay prototypes cho dự án
Lập các tài liệu phân tích URD, SRS cho dự án
Chuyển giao các nghiệp vụ cho team dự án
Tham gia nghiên cứu, tìm hiểu các giải pháp và ứng dụng công nghệ vào dự án
Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học các ngành CNTT, hệ thống thông tin ... hoặc các ngành liên quan đến CNTT
Có từ 3 năm kinh nghiệm trở lên với vai trò BA. Có kinh nghiệm liên quan đến Logistic hoặc E-commerce là điểm cộng
Có kiến thức tốt về CNTT và hiểu được thiết kế kỹ thuật
Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc với khách hàng hiệu quả
Khả năng phân tích, tư duy logic tốt
Có kiến thức và kinh nghiệm làm việc theo mô hình Agile
Sử dụng thành thạo các công cụ như: Figma, Jira, Confluence, word, excel, ...

Tại Công ty cổ phần Ichibaone Platform Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 20M - 25M/tháng (Tùy năng lực ứng viên)
Phụ cấp ăn trưa, gửi xe
Package 13 tháng lương/năm
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHLĐ, nghỉ mát, lễ tết... theo quy định của công ty
Du lịch biển 1 lần/năm, teambuilding 1-2 lần/năm
Tổ chức sinh nhật định kỳ hàng tháng và liên hoan vào một số thời điểm khác trong năm
Cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc nâng cao hiệu quả làm việc
Làm việc từ 8h00 – 17h30 từ Thứ 2 - Thứ 6 (Nghỉ Thứ 7 và Chủ Nhật)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Ichibaone Platform

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 08 Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

