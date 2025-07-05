Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần TP Solar làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Công ty Cổ phần TP Solar
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/08/2025
Công ty Cổ phần TP Solar

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty Cổ phần TP Solar

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: C61

- 20, KĐT Geleximco, Đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

1) Quản lý và điều hành hoạt động kế toán
+ Lập kế hoạch, tổ chức, kiểm tra, giám sát công việc của phòng kế toán đúng chuẩn mực kế toán.
+ Phân công nhiệm vụ cho các nhân viên kế toán, đảm bảo hoàn thành công việc đúng tiến độ và chất lượng.
+ Đào tạo, hướng dẫn và phát triển năng lực cho đội ngũ nhân viên kế toán.
+ Hướng dẫn các bộ phận khác thực hiện đúng quy chế tài chính đảm bảo yêu cầu tài chính kế toán
+ Xây dựng quy chế tài chính kế toán, hướng dẫn cho các bộ phận liên phòng ban thực hiện đúng theo chuẩn mực và quy định
2) Báo cáo- Quản lý sổ sách
+ Lập và trình bày các báo cáo tài chính đúng định kỳ (tuần, tháng, quý, năm) theo chuẩn mực kế toán
+ Phân tích, đánh giá tình hình tài chính của công ty, đưa ra các nhận định và đề xuất
+ Tham mưu cho Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến kế toán, pháp luật thuế, chuẩn mực
+ Các báo cáo quản trị theo yêu cầu
3) Quản lý thuế
+ Lập kế hoạch Cân đối thuế quý- năm. Báo cáo Tháng - quý- Năm đảm bảo với kế hoạch.
+ Kiểm soát, đối chiếu và đảm bảo việc kê khai, nộp các loại thuế (GTGT, TNDN, TNCN, môn bài,...) đúng quy định và thời hạn.
+ Giải trình số liệu với cơ quan thuế khi có yêu cầu, phối hợp kiểm tra, quyết toán thuế.
+ Nắm vững các chính sách, quy định về thuế mới nhất và áp dụng đúng đắn trong công việc.
+ Cập nhật các chính sách thuế mới và tư vấn cho Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến thuế.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tối thiểu 5-7 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp/Kế toán trưởng hoặc vị trí tương đương.
+ Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh thương mại điện tử và sản xuất
Trình độ học vấn : Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, hoặc các ngành liên quan.
- Kiến thức và kỹ năng:
+ Nắm vững các chuẩn mực kế toán Việt Nam các quy định pháp luật về kế toán, thuế và tài chính hiện hành.
+ Có kiến thức chuyên sâu về hệ thống ERP, phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast, SAP, Oracle, Bravo...).
+ Có kiến thức về phân tích tài chính, lập ngân sách.
+ Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề tốt.
+ Cẩn thận, chi tiết và có khả năng làm việc dưới áp lực.
+ Chăm chỉ, trung thực, chịu trách nhiệm trong công việc và có tinh thần cầu tiến, học hỏi.

Tại Công ty Cổ phần TP Solar Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 20-25tr/ tháng tùy năng lực
- Thời gian làm việc : từ thứ 2 đến thứ 7, 8h30-17h30
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao;
- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của Công ty (du lịch, sinh nhật, ....); tham gia BHXH, nghỉ Lễ, Tết, phép năm theo đúng quy định của Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần TP Solar

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần TP Solar

Công ty Cổ phần TP Solar

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: C61-20, KĐT Geleximco, Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội

