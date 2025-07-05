Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần TP Solar làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: C61 - 20, KĐT Geleximco, Đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

1) Quản lý và điều hành hoạt động kế toán

+ Lập kế hoạch, tổ chức, kiểm tra, giám sát công việc của phòng kế toán đúng chuẩn mực kế toán.

+ Phân công nhiệm vụ cho các nhân viên kế toán, đảm bảo hoàn thành công việc đúng tiến độ và chất lượng.

+ Đào tạo, hướng dẫn và phát triển năng lực cho đội ngũ nhân viên kế toán.

+ Hướng dẫn các bộ phận khác thực hiện đúng quy chế tài chính đảm bảo yêu cầu tài chính kế toán

+ Xây dựng quy chế tài chính kế toán, hướng dẫn cho các bộ phận liên phòng ban thực hiện đúng theo chuẩn mực và quy định

2) Báo cáo- Quản lý sổ sách

+ Lập và trình bày các báo cáo tài chính đúng định kỳ (tuần, tháng, quý, năm) theo chuẩn mực kế toán

+ Phân tích, đánh giá tình hình tài chính của công ty, đưa ra các nhận định và đề xuất

+ Tham mưu cho Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến kế toán, pháp luật thuế, chuẩn mực

+ Các báo cáo quản trị theo yêu cầu

3) Quản lý thuế

+ Lập kế hoạch Cân đối thuế quý- năm. Báo cáo Tháng - quý- Năm đảm bảo với kế hoạch.

+ Kiểm soát, đối chiếu và đảm bảo việc kê khai, nộp các loại thuế (GTGT, TNDN, TNCN, môn bài,...) đúng quy định và thời hạn.

+ Giải trình số liệu với cơ quan thuế khi có yêu cầu, phối hợp kiểm tra, quyết toán thuế.

+ Nắm vững các chính sách, quy định về thuế mới nhất và áp dụng đúng đắn trong công việc.

+ Cập nhật các chính sách thuế mới và tư vấn cho Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến thuế.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Tối thiểu 5-7 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán tổng hợp/Kế toán trưởng hoặc vị trí tương đương.

+ Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh thương mại điện tử và sản xuất

Trình độ học vấn : Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, hoặc các ngành liên quan.

- Kiến thức và kỹ năng:

+ Nắm vững các chuẩn mực kế toán Việt Nam các quy định pháp luật về kế toán, thuế và tài chính hiện hành.

+ Có kiến thức chuyên sâu về hệ thống ERP, phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast, SAP, Oracle, Bravo...).

+ Có kiến thức về phân tích tài chính, lập ngân sách.

+ Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề tốt.

+ Cẩn thận, chi tiết và có khả năng làm việc dưới áp lực.

+ Chăm chỉ, trung thực, chịu trách nhiệm trong công việc và có tinh thần cầu tiến, học hỏi.

Tại Công ty Cổ phần TP Solar Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 20-25tr/ tháng tùy năng lực

- Thời gian làm việc : từ thứ 2 đến thứ 7, 8h30-17h30

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao;

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của Công ty (du lịch, sinh nhật, ....); tham gia BHXH, nghỉ Lễ, Tết, phép năm theo đúng quy định của Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần TP Solar

