Tuyển Kế toán kho CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEC LED làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 475 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Tiếp nhận và kiểm tra hàng hóa (ngoại quan, số lượng, bao bì), nhập kho, cập nhật dữ liệu vào phần mềm MISA.

Lập chứng từ nhập/xuất cho các loại hàng hóa

Soạn thảo và xuất hóa đơn VAT bán ra (khoảng 30 hóa đơn/tháng), đối chiếu với hợp đồng và đơn đặt hàng.

Kiểm tra, đối chiếu số liệu nhập – xuất – tồn kho, đảm bảo chính xác.

Phối hợp với kế toán thuế thuê ngoài, cung cấp chứng từ kho và hóa đơn đầu vào, hỗ trợ xác nhận số liệu với khách hàng/nhà cung cấp (hàng ký gửi, trả lại).

Kiểm soát hóa đơn đầu vào, đối chiếu công nợ với nhà cung cấp, đảm bảo thanh toán đúng hạn.

Lập bảng lương và bảng công hàng tháng cho khoảng 15 nhân viên.

Dán tem – nhãn phụ, sắp xếp và bảo quản hàng hóa trong kho, đảm bảo an toàn và vệ sinh (PCCC).

Giao dịch với ngân hàng, theo dõi thanh toán.

Phối hợp với các phòng ban để lập báo cáo tài chính hàng tháng.

Hỗ trợ công việc hành chính nhân sự đơn giản và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh hoặc liên quan.

Kinh nghiệm 1-2 năm kế toán kho hoặc nội bộ, ưu tiên từng làm trong ngành nhập khẩu/phân phối (mỹ phẩm, công nghệ Hàn Quốc).

Thành thạo Excel, Word, Driver, phần mềm MISA.

Trung thực, cẩn thận, nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, chịu được áp lực nhẹ.

Ưu tiên: Nam/nữ sinh năm 1990-2001, biết tiếng Anh hoặc tiếng Hàn cơ bản là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEC LED Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10-14 triệu/tháng, phụ cấp, thưởng KPI, lễ, Tết, tháng 13.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ sau thử việc.

Cơ hội thăng tiến lên quản lý, xét tăng lương trong 6-12 tháng dựa trên năng lực.

Môi trường trẻ trung, văn phòng hiện đại, hỗ trợ ăn trưa.

Tham gia sự kiện công ty: sinh nhật, team building, du lịch, sự kiện văn hóa Hàn Quốc.

Đào tạo nội bộ và gửi đi đào tạo định kỳ nâng cao chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ENTEC LED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.