Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Motaro làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Việt Hàn, Tầng 8, Số 203 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Lập kế hoạch và triển khai các chiến lược Marketing tổng thể cho sản phẩm của công ty, phù hợp với mục tiêu kinh doanh.

Phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh, xu hướng tiêu dùng để đưa ra các đề xuất chiến lược phù hợp.

Quản lý ngân sách Marketing, đảm bảo hiệu quả chi tiêu và tối ưu hóa ROI.

Phát triển và quản lý các kênh truyền thông, bao gồm online (website, social media, SEO/SEM) và offline (Tổ chức các chương trình sự kiện, các chương trình truyền thông cho Keyshop,…).

Xây dựng và quản lý thương hiệu (Branding) của công ty và các nhãn sản phẩm.

Đánh giá hiệu quả các chiến dịch Marketing và báo cáo kết quả định kỳ cho ban lãnh đạo.

Quản lý và đào tạo đội ngũ nhân sự Marketing (10 nhân sự).

Theo dõi và phân tích chỉ số KPI của các chiến dịch Marketing.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty. Thực hiện công việc khác theo chỉ đạo của Ban Giám Đốc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Marketing Manager hoặc các vị trí tương đương trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).

Hiểu biết sâu rộng về các kênh Marketing online và offline.

Kỹ năng phân tích dữ liệu, báo cáo và lập kế hoạch xuất sắc.

Kỹ năng quản lý thời gian, quản lý dự án và làm việc nhóm hiệu quả.

Khả năng sáng tạo, tư duy chiến lược và giải quyết vấn đề tốt.

Khả năng chịu áp lực công việc cao và làm việc độc lập.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Mẹ và bé là lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Thương mại và Xuất nhập khẩu Motaro Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập cạnh tranh và hấp dẫn : Từ 25 đến 30 triệu

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến cao.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các phúc lợi khác theo quy định của pháp luật.

Thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng các ngày lễ , thưởng sinh , lương tháng 13.

Tham gia các hoạt động nội bộ: teambuilding, du lịch cùng công ty hàng năm.

