Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Japan Connection làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Japan Connection
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: V1
- A02 Khu đô thị mới An Hưng, Dương Nội, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
-Thực hiện các nghiệp vụ Hạch toán doanh thu, chi phí, khấu hao, công nợ và các nghiệp vụ khác
- Lập, quản lý, lưu trữ sổ sách kế toán.
- Lập báo cáo giá thành, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, hàng tháng
- Theo dõi quản lý tổng quát công nợ phải thu và phải trả
- Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp các ngành liên quan đến kế toán, tài chính, kiểm toán;
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Ưu tiên mạnh về thuế
- Cẩn thận, chịu khó, chịu được áp lực công việc
- Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm kế toán
Tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Japan Connection Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: 15-20 triệu (Thỏa thuận theo năng lực)
- Đóng BHXH theo quy định của pháp luật
- Thưởng các ngày lễ (ngày 2/9, ngày 30/4, tết Dương lịch, Âm lịch, ...)
- Nghỉ Lễ/Tết, 12 ngày phép/năm và nghỉ phép theo Quy định của Pháp luật hiện hành.
- Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty;
- Cung cấp thiết bị làm việc.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp trẻ trung, năng động, tích cực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Japan Connection
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
