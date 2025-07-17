Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Japan Connection làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: V1 - A02 Khu đô thị mới An Hưng, Dương Nội, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

-Thực hiện các nghiệp vụ Hạch toán doanh thu, chi phí, khấu hao, công nợ và các nghiệp vụ khác

- Lập, quản lý, lưu trữ sổ sách kế toán.

- Lập báo cáo giá thành, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, hàng tháng

- Theo dõi quản lý tổng quát công nợ phải thu và phải trả

- Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp các ngành liên quan đến kế toán, tài chính, kiểm toán;

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Ưu tiên mạnh về thuế

- Cẩn thận, chịu khó, chịu được áp lực công việc

- Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm kế toán

Quyền Lợi Được Hưởng

- Mức lương: 15-20 triệu (Thỏa thuận theo năng lực)

- Đóng BHXH theo quy định của pháp luật

- Thưởng các ngày lễ (ngày 2/9, ngày 30/4, tết Dương lịch, Âm lịch, ...)

- Nghỉ Lễ/Tết, 12 ngày phép/năm và nghỉ phép theo Quy định của Pháp luật hiện hành.

- Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty;

- Cung cấp thiết bị làm việc.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp trẻ trung, năng động, tích cực

Cách Thức Ứng Tuyển

