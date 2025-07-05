Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: G2, Vinhome Green Bay, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

ổng hợp báo cáo hoạt động từ các đơn vị dịch vụ hậu mãi (xưởng dịch vụ, bảo hành, kỹ thuật, chăm sóc khách hàng…).

Phân tích số liệu vận hành: doanh thu, năng suất, chi phí, KPI dịch vụ... để hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định.

Theo dõi và nhắc việc các nội dung, kế hoạch đã được Ban lãnh đạo phê duyệt.

Là đầu mối làm việc với các phòng/ban liên quan đến vận hành dịch vụ sau bán hàng.

Thay mặt lãnh đạo truyền đạt thông tin, văn bản chỉ đạo đến các bộ phận liên quan.

Phối hợp tổ chức họp, hội thảo, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất theo chỉ đạo.

Chuẩn bị tài liệu, lịch làm việc, lịch họp, ghi biên bản và theo dõi tiến độ thực hiện sau họp.

Hỗ trợ sắp xếp lịch công tác, di chuyển, phương tiện.

Thực hiện các công việc khác theo phân công trực tiếp từ Ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên các ngành Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật ô tô, Kinh tế, Ngoại thương...

Có từ 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực dịch vụ hậu mãi ô tô, ưu tiên ứng viên từng làm việc tại VinFast hoặc hãng ô tô khác.

Có tư duy hệ thống, khả năng tổng hợp và phân tích dữ liệu vận hành.

Thành thạo kỹ năng viết báo cáo, lập kế hoạch, làm slide trình bày.

Kỹ năng giao tiếp, phối hợp và xử lý công việc nhanh nhạy, linh hoạt.

Tác phong chuyên nghiệp, chịu được áp lực cao, sẵn sàng đi công tác.

Ưu tiên ứng viên biết lái xe ô tô, có thể di chuyển đến các xưởng/dự án.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng bảo hiểm mức 50% tổng lương và hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định Nhà nước

Phúc lợi: Thưởng lễ tết, sinh nhật và các khoản thưởng khác

Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp sinh nhật, cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...

Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định nhà nước

Du lịch hằng năm, teambuilding,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin