Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tháp A Tòa nhà văn phòng Golden Palace, số 99 Đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Tiếp nhận hồ sơ thanh toán từ các bộ phận, kiểm tra tính hợp lý hợp lệ trước khi thanh toán. Đôn đốc các bộ phận liên quan chuyển hồ sơ chứng từ đúng hạn.

Nhận báo cáo doanh thu hàng ngày của thu ngân, kiểm tra tính chính xác của các khoản doanh thu sau đó đối chiếu với phần mềm bán hàng.

Phân loại doanh thu theo phương thức thanh toán. Theo dõi, đối chiếu chứng từ giao dịch thẻ ngân hàng.

Xuất hóa đơn doanh thu theo quy định

Theo dõi tài sản, công cụ dụng cụ, định mức tiêu hao nguyên vật liệu.Thực hiện kiểm kê tài sản, công cụ dụng cụ… định kỳ

Thực hiện các bút toán kết chuyển doanh thu, giá vốn, khấu hao, phân bổ…

Thực hiện các báo cáo nội bộ và báo cáo thuế theo quy định.

Thực hiện việc lưu trữ hồ sơ chứng từ đầy đủ, khoa học.

Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên ngành Tài chính, Kế toán Kiểm toán, kế toán doanh nghiệp.

Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm ở vị trí kế toán tổng hợp.

Sử dụng thành thạo phần mềm misa, smile… và các phần mềm thông dụng khác

Tinh thần làm chủ, có trách nhiệm cao trong công việc

Phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, trách nhiệm, chính trực, cẩn thận, tỉ mỉ

Thu nhập: 13tr – 18tr

Các chế độ phép, nghỉ lễ, thêm giờ theo đúng quy định của Pháp luật.

Đóng bảo BHXH, BHYT, BHTNLĐ, BHTN ngay sau thời gian thử việc được ký HĐLĐ chính thức, đúng theo quy định Pháp luật.

