Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÔI NHÀ CUỘC SỐNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 28 Tăng Bạt Hổ, Phường Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Hạch toán và kiểm soát các nghiệp vụ kế toán, theo dõi dòng tiền (tiền mặt, ngân hàng, tiền chuyển).

- Sử dụng phần mềm để lập hóa đơn, chứng từ, báo cáo thuế GTGT, TNCN, TNDN theo tháng, quý, năm.

- Kiểm tra, đối chiếu công nợ nhà cung cấp; quản lý kho, quỹ, giá vốn, kiểm kê định kỳ.

- Quản lý phần mềm kế toán bán hàng; xây dựng và hướng dẫn quy trình kế toán cho các bộ phận liên quan.

- Lập báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh, giải trình số liệu với cơ quan thuế, kiểm toán, ngân hàng, thanh tra.

- Thực hiện các công việc kế toán khác theo yêu cầu Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU ỨNG VIÊN

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Kiểm toán.

- Am hiểu luật thuế, nghiệp vụ kế toán, có kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế (GTGT, TNCN, TNDN).

- Thành thạo Excel, Word và các phần mềm kế toán bán hàng.

- Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm, có khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm.

- Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm làm kế toán thuế trong lĩnh vực nhà hàng.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÔI NHÀ CUỘC SỐNG Thì Được Hưởng Những Gì

QUYỀN LỢI

- Review lương hàng năm

- Thưởng Lễ, Tết, lương tháng 13, team building,....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGÔI NHÀ CUỘC SỐNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin