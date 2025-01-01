Công việc Tuyển dụng việc làm Product Manager mới nhất [Tháng 1/2025]

Với thu nhập dao động từ 20.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng, việc làm Product Manager ngày càng được quan tâm, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng Thành phố Hồ Chí Minh,... Công việc đòi hỏi ứng viên có kiến thức sâu rộng về thị trường, khả năng lãnh đạo và kỹ năng kết nối, phối hợp làm việc nhóm hiệu quả.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Product Manager

Product Manager (hay PM) là một trong những vị trí công việc quan trọng trong nhiều lĩnh vực. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Product Manager gia tăng mạnh mẽ khi các công ty, doanh nghiệp nhận thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa việc quản lý sản phẩm với khả năng phát triển doanh thu và tạo ra sự cạnh tranh trên thị trường.

Một báo cáo của Product Board đã khẳng định, ngành quản lý sản phẩm đang ở trong “kỷ nguyên vàng”. Tại Mỹ, nhu cầu tuyển dụng nhân sự của ngành này năm 2019 đã tăng gấp 5 lần so với các lĩnh vực khác và liên tục tăng cao.

Ngành quản lý sản phẩm cũng được đánh giá là “miền đất hứa” với thị trường lao động Việt Nam. Cơ hội việc làm Product Manager rộng mở với các công ty phần mềm, công ty công nghệ, các doanh nghiệp trong ngành bán lẻ, tài chính, chăm sóc sức khỏe,...

Hiện nay, cơ hội việc làm Product Manager rất rộng mở

2. Mức lương trung bình của việc làm Product Manager

Mức lương là một trong những yếu tố hấp dẫn và tạo nên tính cạnh tranh nhất với việc làm Product Manager. Theo thông tin tìm hiểu từ Job3s, lương trung bình của Product Manager dao động từ 20.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào lĩnh vực và kinh nghiệm làm việc. Tham khảo mức lương cụ thể cho vị trí công việc Product Manager dưới đây.

Mức lương theo kinh nghiệm

Việc làm Product Manager Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Product Manager (1-2 năm kinh nghiệm) 10.000.000 - 20.000.000 Product Manager (2-5 năm kinh nghiệm) 25.000.000 - 40.000.000 Product Manager (Trên 5 năm kinh nghiệm) 40.000.000 - 60.000.000

Mức lương theo lĩnh vực

Việc làm Product Manager Mức lương dao động (VNĐ/tháng) Product Manager (Mảng công nghệ thông tin) 25.000.000 - 50.000.000 Product Manager (Mảng thương mại điện tử) 25.000.000 - 45.000.000 Product Manager (Mảng Game) 25.000.000 - 50.000.000 Product Manager (Thực phẩm, tiêu dùng) 20.000.000 - 35.000.000 Product Manager (May mặc) 20.000.000 - 40.000.000 Product Manager (Dược, mỹ phẩm) 20.000.000 - 40.000.000

3. Mô tả công việc của việc làm Product Manager

Với mỗi doanh nghiệp, việc làm Product Manager sẽ có những đầu mục công việc khác nhau. Nhưng nhìn chung, nhiệm vụ chính của Product Manager tập trung vào việc giám sát, quản lý toàn bộ quá trình phát triển sản phẩm.

Xác định và phát triển chiến lược: Product Manager cần tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, nắm được xu hướng thị trường để xác định mục tiêu rõ ràng và xây dựng kế hoạch chi tiết cho sản phẩm.

Phối hợp với các bộ phận liên quan: Dựa trên kế hoạch đã xây dựng, Product Manager làm việc với đội ngũ phát triển sản phẩm, đội ngũ thiết kế, bộ phận marketing, đảm bảo sản phẩm chất lượng, phát triển đúng tiến độ, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và quảng bá, bán sản phẩm một cách hiệu quả.

Quản lý vòng đời sản phẩm: Một phần quan trọng của việc làm Product Manager là theo dõi tiến độ, hiệu suất của sản phẩm (KPIs). Đồng thời, thông qua phân tích dữ liệu và thu thập ý kiến phản hồi của người dùng, liên tục cải tiến sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

Duy trì mối quan hệ với khách hàng: Ngoài việc lắng nghe phản hồi từ khách hàng, Product Manager cũng cần chuẩn bị các phương án giải quyết vấn đề và khắc phục sự cố phát sinh, tránh gây ảnh hưởng xấu đến uy tín công ty.

Phân bổ ngân sách, bố trí nguồn lực: Để đảm bảo các hoạt động phát triển sản phẩm diễn ra đúng kế hoạch, Product Manager cần sắp xếp nhân lực và dự tính kinh phí phù hợp cho từng giai đoạn.

Thực hiện báo cáo: Ở vai trò của một người quản lý, báo cáo, cập nhật tiến độ sản xuất, hiệu suất và những thay đổi với cấp trên, nhà đầu tư, đối tác,... là việc không thể thiếu. Ngoài ra, trong phạm vi cho phép, Product Manager cũng là người đưa ra quyết định mang tính chiến lược hoặc thay đổi vì mục tiêu dài hạn của sản phẩm trước khi báo cáo với các bên liên quan.

Nhiệm vụ chính của một Product Manager chính là giám sát và phát triển sản phẩm

4. Yêu cầu đối với việc làm Product Manager

Product Manager cần đáp ứng một số yêu cầu cơ bản về cả kỹ năng và kinh nghiệm. Sự kết hợp giữa kỹ năng chuyên môn vững vàng, khả năng lãnh đạo và linh hoạt trong việc phát hiện và nắm bắt cơ hội trước những thay đổi của thị trường giúp Product Manager hoàn thành chiến lược đề ra.

Kỹ năng nghiên cứu, phân tích: Phân tích dữ liệu thị trường, hành vi tiêu dùng và các chỉ số sản phẩm là nền tảng để đưa ra quyết định chiến lược.

Tư duy chiến lược: Cần có cái nhìn tổng thể về thị trường, linh hoạt trong ứng biến để nhắm trúng đối tượng mục tiêu và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.

Khả năng lãnh đạo: Product Manager cần có khả năng lãnh đạo, biết cách sắp xếp, quản lý nhân lực, đảm bảo thực hiện thành công chiến lược phát triển sản phẩm. .

Tinh thần làm việc nhóm: Hợp tác với các bộ phận liên quan một cách vui vẻ, tích cực sẽ giúp việc điều phối công việc diễn ra thuận lợi, tăng hiệu quả công việc.

Kỹ năng giải quyết vấn đề: Trong quá trình làm việc, Product Manager thường xuyên phải đối mặt với các vấn đề nên cần có khả năng giải quyết hợp lý, nhanh chóng.

Quản lý dự án: Tổ chức, quản lý thời gian để đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng sản phẩm. Trường hợp nguồn lực có hạn, việc làm Product Manager cần biết chọn lựa, yêu cầu đầu mục công việc cần giải quyết trước.

Hiểu biết về công nghệ: Không nhất thiết phải hiểu sâu, nhưng nắm được những kiến thức cơ bản sẽ hiểu rõ các vấn đề liên quan đến công nghệ, từ đó trao đổi với đội ngũ kỹ sư hiệu quả hơn.

Kinh nghiệm: Dù không phải yêu cầu bắt buộc nhưng có kinh nghiệm làm việc liên quan đến phát triển sản phẩm, marketing là lợi thế lớn để xây dựng chiến lược đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Để trở thành một Product Manager đòi hỏi bạn phải có nhiều kỹ năng, tư duy và kinh nghiệm về thị trường và sản phẩm của công ty

5. Khu vực tuyển dụng việc làm Product Manager

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Product Manager tại các khu vực hiện nay rất đa dạng và có xu hướng tăng mạnh tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,... Điều này dễ hiểu bởi đây đều là những nơi thị trường tiềm năng bậc nhất với khả năng tiêu thụ sản phẩm lớn.

Tuyển dụng việc làm Product Manager tại TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn, nơi tập trung nhiều tập đoàn, công ty, doanh nghiệp nên nhu cầu tuyển dụng Product Manager rất lớn. Đặc biệt, các công ty trong lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ và sản phẩm tiêu dùng thường xuyên đăng tin tuyển dụng. Tuy nhiên các đơn vị lớn như MoMo, Tiki, Shopee,... sẽ ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm. Chính vì sự bùng nổ về công nghệ số trên các nền tảng thương mại điện tử mà tìm việc làm tại TP Hồ Chí Minh luôn có cơ hội mở rộng cho các ứng viên trong lĩnh vực kinh doanh.

Tuyển dụng việc làm Product Manager tại Hà Nội

Cũng giống TP.HCM, Hà Nội là một trong những thị trường tiềm năng cho các Product Manager, nhất là các công ty về công nghệ, phần mềm và dự án của Chính phủ và các tổ chức lớn. Các công ty startup cũng liên tục tuyển dụng nhân sự quản lý sản phẩm để nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường.

Tuyển dụng việc làm Product Manager tại Đà Nẵng

Những năm gần đây Đà Nẵng ngày càng phát triển mạnh về ngành công nghệ thông tin và ngành sản xuất, chế biến. Trước thực trạng này, nhu cầu tuyển dụng Product Manager để phát triển sản phẩm, khẳng định vị thế doanh nghiệp tăng lên đáng kể. Cùng với đó là mức lương hấp dẫn được đề xuất cho các ứng viên, ngày càng nhiều người chọn Đà Nẵng làm “bến đỗ”.

Các thành phố lớn có nhu cầu tuyển dụng việc làm Product Manager rất cao bởi tập trung nhiều doanh nghiệp

Tuyển dụng việc làm Product Manager Biên Hòa

Với sự phát triển của các ngành công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao, nhiều công ty tại Biên Hòa (Đồng Nai) bắt đầu tìm kiếm Product Manager cho các sản phẩm liên quan. Đồng thời, nhiều doanh nghiệp nổi tiếng như RedBull, Action Composites High Tech Industries,... cũng liên tục tuyển dụng người quản lý sản phẩm với mức lương vô cùng cạnh tranh.

Không thể phủ nhận tầm quan trọng của việc làm Product Manager trong xu hướng phát triển hiện nay của các công ty, doanh nghiệp. Điều này mở ra nhiều cơ hội việc làm cho những người đáp ứng được yêu cầu công việc. Ứng viên cũng nên trau dồi các kỹ năng cần thiết để có mức lương tốt và thăng tiến nhanh hơn.