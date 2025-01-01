Công việc Tuyển dụng việc làm Product Manager mới nhất [Tháng 1/2025]

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 202 kết quả / Từ khoá "Product Management"
Xoá bộ lọc Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Tuyển dụng việc làm Product Manager mới nhất [Tháng 1/2025]

-

Có 202 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Trusting Social
Tuyển Product Owner/Product Manager Trusting Social làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trusting Social
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
Tuyển Product Owner/Product Manager Công ty Cổ phần Chứng khoán APG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
Tuyển Product Owner/Product Manager Công ty Cổ phần Chứng khoán APG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Chứng khoán APG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group
Tuyển Product Owner/Product Manager Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm FE CREDIT
Tuyển Product Owner/Product Manager FE CREDIT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 15 USD
FE CREDIT
Hạn nộp: 03/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 1 - 15 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group
Tuyển Product Owner/Product Manager Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tập Đoàn Giáo Dục Và Đào Tạo Quốc Tế Đại Tây Dương - Atlantic Group
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm American Taiwan Biopharm Co., Ltd.
Tuyển Product Owner/Product Manager American Taiwan Biopharm Co., Ltd. làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2,000 USD
American Taiwan Biopharm Co., Ltd.
Hạn nộp: 12/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm APL Logistics Vietnam Company Limited
Tuyển Product Analyst/Research APL Logistics Vietnam Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
APL Logistics Vietnam Company Limited
Hạn nộp: 05/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Công Ty TNHH Giao Nhận Expolanka (Việt Nam) Tại Hà Nội
Tuyển Product Analyst/Research Chi Nhánh Công Ty TNHH Giao Nhận Expolanka (Việt Nam) Tại Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Chi Nhánh Công Ty TNHH Giao Nhận Expolanka (Việt Nam) Tại Hà Nội
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Money Forward Việt Nam
Tuyển Product Owner/Product Manager Công ty TNHH Money Forward Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Money Forward Việt Nam
Hạn nộp: 07/05/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Tuyển Product Owner/Product Manager NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Hạn nộp: 28/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Home Credit Vietnam - Explore Your Dream Team
Tuyển Product Owner/Product Manager Home Credit Vietnam - Explore Your Dream Team làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Home Credit Vietnam - Explore Your Dream Team
Hạn nộp: 17/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Vạn Niên
Tuyển Product Owner/Product Manager Công Ty TNHH Vạn Niên làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Vạn Niên
Hạn nộp: 27/04/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Merchize
Tuyển Product Owner/Product Manager Công ty Merchize làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 USD
Công ty Merchize
Hạn nộp: 19/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm De Heus LLC
Tuyển Product Analyst/Research De Heus LLC làm việc tại Vĩnh Long thu nhập Thỏa thuận
De Heus LLC
Hạn nộp: 23/04/2025
Vĩnh Long Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Trusting Social
Tuyển Product Owner/Product Manager Trusting Social làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trusting Social
Hạn nộp: 02/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Trusting Social
Tuyển Product Owner/Product Manager Trusting Social làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trusting Social
Hạn nộp: 20/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)
Tuyển Product Owner/Product Manager Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Galaxy Digital Holdings Co., Ltd (GH)
Hạn nộp: 03/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thu phí tự động VETC
Tuyển Product Analyst/Research Công ty TNHH Thu phí tự động VETC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1,800 USD
Công ty TNHH Thu phí tự động VETC
Hạn nộp: 10/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Tới 1,800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm DHL Supply Chain
Tuyển Product Owner/Product Manager DHL Supply Chain làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DHL Supply Chain
Hạn nộp: 23/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm MISA Jointstock Company
Tuyển Product Owner/Product Manager MISA Jointstock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
MISA Jointstock Company
Hạn nộp: 11/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Abbott
Tuyển Product Owner/Product Manager Abbott làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Abbott
Hạn nộp: 06/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm DHL Supply Chain
Tuyển Product Owner/Product Manager DHL Supply Chain làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DHL Supply Chain
Hạn nộp: 20/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bách Khang Việt Nam
Tuyển Product Owner/Product Manager Công Ty TNHH Bách Khang Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 45 Triệu
Công Ty TNHH Bách Khang Việt Nam
Hạn nộp: 27/02/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Boston Việt Nam
Tuyển Product Owner/Product Manager Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Boston Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Boston Việt Nam
Hạn nộp: 27/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET
Tuyển Product Owner/Product Manager CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET
Hạn nộp: 27/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BONARIO VIỆT NAM
Tuyển Product Owner/Product Manager CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BONARIO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU BONARIO VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm MISA Jointstock Company
Tuyển Product Owner/Product Manager MISA Jointstock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2,500 USD
MISA Jointstock Company
Hạn nộp: 03/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GENE
Tuyển Product Analyst/Research CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GENE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GENE
Hạn nộp: 27/02/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm DHL Supply Chain
Tuyển Product Owner/Product Manager DHL Supply Chain làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
DHL Supply Chain
Hạn nộp: 15/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Product Owner/Product Manager CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS
Trên 35 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Product Owner/Product Manager CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Product Owner/Product Manager CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AG BIZ làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AG BIZ
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Product Owner/Product Manager REVERSAL JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận REVERSAL JSC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Product Owner/Product Manager Apero Technologies Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Apero Technologies Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Owner/Product Manager Pinetree Securities làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Pinetree Securities
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Product Owner/Product Manager CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN OWL SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN GOLDEN OWL SOLUTIONS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Product Owner/Product Manager CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH O-TECH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH O-TECH VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Product Owner/Product Manager Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH công nghệ truyền thông- truyền hình
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Owner/Product Manager TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Product Owner/Product Manager Công ty TNHH Avada Group (Mageplaza) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Avada Group (Mageplaza)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Product Owner/Product Manager CÔNG TY TNHH NTADA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH NTADA
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Product Owner/Product Manager Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 45 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
35 - 45 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Product Owner/Product Manager Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Product Owner/Product Manager Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,200 - 1,800 USD Công Ty Cổ Phần Công Nghệ SellerSmith
1,200 - 1,800 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Product Owner/Product Manager CÔNG TY CỔ PHẦN SYSTEMATIC FUNCTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SYSTEMATIC FUNCTIONS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Product Owner/Product Manager HIỆP HỘI BLOCKCHAIN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận HIỆP HỘI BLOCKCHAIN VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Product Owner/Product Manager Công ty Cổ phần Solazu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Solazu
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Product Owner/Product Manager CÔNG TY CỔ PHẦN CAR DOCTOR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CAR DOCTOR VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Product Owner/Product Manager Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Đông Dương Telecom (Indochina Telecom) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,500 - 2,500 USD Công ty Cổ phần Viễn thông Di động Đông Dương Telecom (Indochina Telecom)
1,500 - 2,500 USD Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Product Owner/Product Manager Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 70 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
0.1 - 70 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Product Owner/Product Manager CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 50 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FINVIET
Tới 50 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Product Owner/Product Manager CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ UPBASE
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Product Owner/Product Manager Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Proxglobal làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Proxglobal
3 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Owner/Product Manager Viettel Digital Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu Viettel Digital Pro Company
Tới 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Product Owner/Product Manager Công ty TNHH Công nghệ enSightful làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Công nghệ enSightful
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Product Owner/Product Manager CÔNG TY CỔ PHẦN NDS VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN NDS VIETNAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Product Owner/Product Manager CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Product Owner/Product Manager Công ty cổ phần Gplay làm việc tại Hà Nội thu nhập 2,000 - 3 USD Công ty cổ phần Gplay
2,000 - 3 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Product Owner/Product Manager BSS Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu BSS Group
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm

Với thu nhập dao động từ 20.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng, việc làm Product Manager ngày càng được quan tâm, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng Thành phố Hồ Chí Minh,... Công việc đòi hỏi ứng viên có kiến thức sâu rộng về thị trường, khả năng lãnh đạo và kỹ năng kết nối, phối hợp làm việc nhóm hiệu quả.

1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Product Manager

Product Manager (hay PM) là một trong những vị trí công việc quan trọng trong nhiều lĩnh vực. Nhu cầu tuyển dụng việc làm Product Manager gia tăng mạnh mẽ khi các công ty, doanh nghiệp nhận thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa việc quản lý sản phẩm với khả năng phát triển doanh thu và tạo ra sự cạnh tranh trên thị trường.

Một báo cáo của Product Board đã khẳng định, ngành quản lý sản phẩm đang ở trong “kỷ nguyên vàng”. Tại Mỹ, nhu cầu tuyển dụng nhân sự của ngành này năm 2019 đã tăng gấp 5 lần so với các lĩnh vực khác và liên tục tăng cao.

Ngành quản lý sản phẩm cũng được đánh giá là “miền đất hứa” với thị trường lao động Việt Nam. Cơ hội việc làm Product Manager rộng mở với các công ty phần mềm, công ty công nghệ, các doanh nghiệp trong ngành bán lẻ, tài chính, chăm sóc sức khỏe,...

Hiện nay, cơ hội việc làm Product Manager rất rộng mở
Hiện nay, cơ hội việc làm Product Manager rất rộng mở

2. Mức lương trung bình của việc làm Product Manager

Mức lương là một trong những yếu tố hấp dẫn và tạo nên tính cạnh tranh nhất với việc làm Product Manager. Theo thông tin tìm hiểu từ Job3s, lương trung bình của Product Manager dao động từ 20.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng, tùy thuộc vào lĩnh vực và kinh nghiệm làm việc. Tham khảo mức lương cụ thể cho vị trí công việc Product Manager dưới đây.

Mức lương theo kinh nghiệm

Việc làm Product Manager

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Product Manager

(1-2 năm kinh nghiệm)

10.000.000 - 20.000.000

Product Manager

(2-5 năm kinh nghiệm)

25.000.000 - 40.000.000

Product Manager

(Trên 5 năm kinh nghiệm)

40.000.000 - 60.000.000

Mức lương theo lĩnh vực

Việc làm Product Manager

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Product Manager

(Mảng công nghệ thông tin)

25.000.000 - 50.000.000

Product Manager

(Mảng thương mại điện tử)

25.000.000 - 45.000.000

Product Manager

(Mảng Game)

25.000.000 - 50.000.000

Product Manager

(Thực phẩm, tiêu dùng)

20.000.000 - 35.000.000

Product Manager

(May mặc)

20.000.000 - 40.000.000

Product Manager

(Dược, mỹ phẩm)

20.000.000 - 40.000.000

3. Mô tả công việc của việc làm Product Manager

Với mỗi doanh nghiệp, việc làm Product Manager sẽ có những đầu mục công việc khác nhau. Nhưng nhìn chung, nhiệm vụ chính của Product Manager tập trung vào việc giám sát, quản lý toàn bộ quá trình phát triển sản phẩm.

  • Xác định và phát triển chiến lược: Product Manager cần tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, nắm được xu hướng thị trường để xác định mục tiêu rõ ràng và xây dựng kế hoạch chi tiết cho sản phẩm.

  • Phối hợp với các bộ phận liên quan: Dựa trên kế hoạch đã xây dựng, Product Manager làm việc với đội ngũ phát triển sản phẩm, đội ngũ thiết kế, bộ phận marketing, đảm bảo sản phẩm chất lượng, phát triển đúng tiến độ, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và quảng bá, bán sản phẩm một cách hiệu quả.

  • Quản lý vòng đời sản phẩm: Một phần quan trọng của việc làm Product Manager là theo dõi tiến độ, hiệu suất của sản phẩm (KPIs). Đồng thời, thông qua phân tích dữ liệu và thu thập ý kiến phản hồi của người dùng, liên tục cải tiến sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

  • Duy trì mối quan hệ với khách hàng: Ngoài việc lắng nghe phản hồi từ khách hàng, Product Manager cũng cần chuẩn bị các phương án giải quyết vấn đề và khắc phục sự cố phát sinh, tránh gây ảnh hưởng xấu đến uy tín công ty.

  • Phân bổ ngân sách, bố trí nguồn lực: Để đảm bảo các hoạt động phát triển sản phẩm diễn ra đúng kế hoạch, Product Manager cần sắp xếp nhân lực và dự tính kinh phí phù hợp cho từng giai đoạn.

  • Thực hiện báo cáo: Ở vai trò của một người quản lý, báo cáo, cập nhật tiến độ sản xuất, hiệu suất và những thay đổi với cấp trên, nhà đầu tư, đối tác,... là việc không thể thiếu. Ngoài ra, trong phạm vi cho phép, Product Manager cũng là người đưa ra quyết định mang tính chiến lược hoặc thay đổi vì mục tiêu dài hạn của sản phẩm trước khi báo cáo với các bên liên quan.

Nhiệm vụ chính của một Product Manager chính là giám sát và phát triển sản phẩm
Nhiệm vụ chính của một Product Manager chính là giám sát và phát triển sản phẩm

4. Yêu cầu đối với việc làm Product Manager

Product Manager cần đáp ứng một số yêu cầu cơ bản về cả kỹ năng và kinh nghiệm. Sự kết hợp giữa kỹ năng chuyên môn vững vàng, khả năng lãnh đạo và linh hoạt trong việc phát hiện và nắm bắt cơ hội trước những thay đổi của thị trường giúp Product Manager hoàn thành chiến lược đề ra.

  • Kỹ năng nghiên cứu, phân tích: Phân tích dữ liệu thị trường, hành vi tiêu dùng và các chỉ số sản phẩm là nền tảng để đưa ra quyết định chiến lược.

  • Tư duy chiến lược: Cần có cái nhìn tổng thể về thị trường, linh hoạt trong ứng biến để nhắm trúng đối tượng mục tiêu và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết.

  • Khả năng lãnh đạo: Product Manager cần có khả năng lãnh đạo, biết cách sắp xếp, quản lý nhân lực, đảm bảo thực hiện thành công chiến lược phát triển sản phẩm. .

  • Tinh thần làm việc nhóm: Hợp tác với các bộ phận liên quan một cách vui vẻ, tích cực sẽ giúp việc điều phối công việc diễn ra thuận lợi, tăng hiệu quả công việc.

  • Kỹ năng giải quyết vấn đề: Trong quá trình làm việc, Product Manager thường xuyên phải đối mặt với các vấn đề nên cần có khả năng giải quyết hợp lý, nhanh chóng.

  • Quản lý dự án: Tổ chức, quản lý thời gian để đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng sản phẩm. Trường hợp nguồn lực có hạn, việc làm Product Manager cần biết chọn lựa, yêu cầu đầu mục công việc cần giải quyết trước.

  • Hiểu biết về công nghệ: Không nhất thiết phải hiểu sâu, nhưng nắm được những kiến thức cơ bản sẽ hiểu rõ các vấn đề liên quan đến công nghệ, từ đó trao đổi với đội ngũ kỹ sư hiệu quả hơn.

  • Kinh nghiệm: Dù không phải yêu cầu bắt buộc nhưng có kinh nghiệm làm việc liên quan đến phát triển sản phẩm, marketing là lợi thế lớn để xây dựng chiến lược đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Để trở thành một Product Manager đòi hỏi bạn phải có nhiều kỹ năng, tư duy và kinh nghiệm về thị trường và sản phẩm của công ty
Để trở thành một Product Manager đòi hỏi bạn phải có nhiều kỹ năng, tư duy và kinh nghiệm về thị trường và sản phẩm của công ty

5. Khu vực tuyển dụng việc làm Product Manager

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Product Manager tại các khu vực hiện nay rất đa dạng và có xu hướng tăng mạnh tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,... Điều này dễ hiểu bởi đây đều là những nơi thị trường tiềm năng bậc nhất với khả năng tiêu thụ sản phẩm lớn.

  • Tuyển dụng việc làm Product Manager tại TP.HCM

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn, nơi tập trung nhiều tập đoàn, công ty, doanh nghiệp nên nhu cầu tuyển dụng Product Manager rất lớn. Đặc biệt, các công ty trong lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ và sản phẩm tiêu dùng thường xuyên đăng tin tuyển dụng. Tuy nhiên các đơn vị lớn như MoMo, Tiki, Shopee,... sẽ ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm. Chính vì sự bùng nổ về công nghệ số trên các nền tảng thương mại điện tử mà tìm việc làm tại TP Hồ Chí Minh luôn có cơ hội mở rộng cho các ứng viên trong lĩnh vực kinh doanh.

  • Tuyển dụng việc làm Product Manager tại Hà Nội

Cũng giống TP.HCM, Hà Nội là một trong những thị trường tiềm năng cho các Product Manager, nhất là các công ty về công nghệ, phần mềm và dự án của Chính phủ và các tổ chức lớn. Các công ty startup cũng liên tục tuyển dụng nhân sự quản lý sản phẩm để nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường.

  • Tuyển dụng việc làm Product Manager tại Đà Nẵng

Những năm gần đây Đà Nẵng ngày càng phát triển mạnh về ngành công nghệ thông tin và ngành sản xuất, chế biến. Trước thực trạng này, nhu cầu tuyển dụng Product Manager để phát triển sản phẩm, khẳng định vị thế doanh nghiệp tăng lên đáng kể. Cùng với đó là mức lương hấp dẫn được đề xuất cho các ứng viên, ngày càng nhiều người chọn Đà Nẵng làm “bến đỗ”.

Các thành phố lớn có nhu cầu tuyển dụng việc làm Product Manager rất cao bởi tập trung nhiều doanh nghiệp
Các thành phố lớn có nhu cầu tuyển dụng việc làm Product Manager rất cao bởi tập trung nhiều doanh nghiệp

  • Tuyển dụng việc làm Product Manager Biên Hòa

Với sự phát triển của các ngành công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao, nhiều công ty tại Biên Hòa (Đồng Nai) bắt đầu tìm kiếm Product Manager cho các sản phẩm liên quan. Đồng thời, nhiều doanh nghiệp nổi tiếng như RedBull, Action Composites High Tech Industries,... cũng liên tục tuyển dụng người quản lý sản phẩm với mức lương vô cùng cạnh tranh.

Không thể phủ nhận tầm quan trọng của việc làm Product Manager trong xu hướng phát triển hiện nay của các công ty, doanh nghiệp. Điều này mở ra nhiều cơ hội việc làm cho những người đáp ứng được yêu cầu công việc. Ứng viên cũng nên trau dồi các kỹ năng cần thiết để có mức lương tốt và thăng tiến nhanh hơn.