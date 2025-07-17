Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN HERBLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HERBLAND
Ngày đăng tuyển: 17/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/08/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HERBLAND

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HERBLAND

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Kim Giang, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

1. Kế toán nội bộ
- Thu thập và xử lý các số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế. Cụ thể như mua bán hàng hoá, tài sản cố định, công cụ dụng cụ, thu/ chi…
- Hạch toán thu/ chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/ TNDN, …
- Theo dõi và quản lý công nợ
- Thực hiện các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo thu chi, báo cáo doanh thu – lợi nhuận…)
- Hạch toán các khoản phân bổ chi phí, như chi phí CCDC, chi phí trả trước ngắn/ dài hạn…
- Hạch toán các khoản trích khấu hao TSCĐ
- Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ; đối chiếu các số liệu và thống kê chi tiết các khoản phân bổ đó
- Các nghiệp vụ kế toán khác
2. Hành chính
- Công tác hành chính văn thư, mua bán văn phòng phẩm, lưu trữ văn bản, thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác, hội họp,...
- Thực hiện các công việc liên quan đến nhân sự: Hợp đồng lao động, quản lý hồ sơ nhân sự,...
- Chấm công, tính lương thưởng, bảo hiểm hàng tháng
3. Khác
- Các công việc khác theo phân công của TGĐ

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán
- Xác định gắn bó lâu dài. Trung thực, nghiêm túc và trách nhiệm trong công việc
- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương là một lợi thế
- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán (Fast), phần mềm bán hàng, Excel

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HERBLAND Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 7 – 9 triệu
- Nghỉ mát định kỳ năm
- Thưởng cuối năm (Lương tháng thứ 13, thưởng doanh thu/lợi nhuận theo quy định chung)
- Đầy đủ bảo hiểm và các chế độ phúc lợi (hiếu hỉ, sinh nhật, nghỉ mát, lễ tết, …)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HERBLAND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HERBLAND

CÔNG TY CỔ PHẦN HERBLAND

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: số 27 ngõ 675 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

