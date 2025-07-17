Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN HERBLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Kim Giang, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Kế toán tổng hợp

1. Kế toán nội bộ

- Thu thập và xử lý các số liệu, chứng từ kế toán thông qua các nghiệp vụ kinh tế. Cụ thể như mua bán hàng hoá, tài sản cố định, công cụ dụng cụ, thu/ chi…

- Hạch toán thu/ chi, các khoản khấu hao, ghi chép thuế GTGT/ TNDN, …

- Theo dõi và quản lý công nợ

- Thực hiện các báo cáo nội bộ theo yêu cầu (báo cáo thu chi, báo cáo doanh thu – lợi nhuận…)

- Hạch toán các khoản phân bổ chi phí, như chi phí CCDC, chi phí trả trước ngắn/ dài hạn…

- Hạch toán các khoản trích khấu hao TSCĐ

- Thực hiện các bút toán kết chuyển, phân bổ; đối chiếu các số liệu và thống kê chi tiết các khoản phân bổ đó

- Các nghiệp vụ kế toán khác

2. Hành chính

- Công tác hành chính văn thư, mua bán văn phòng phẩm, lưu trữ văn bản, thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác, hội họp,...

- Thực hiện các công việc liên quan đến nhân sự: Hợp đồng lao động, quản lý hồ sơ nhân sự,...

- Chấm công, tính lương thưởng, bảo hiểm hàng tháng

3. Khác

- Các công việc khác theo phân công của TGĐ

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán

- Xác định gắn bó lâu dài. Trung thực, nghiêm túc và trách nhiệm trong công việc

- Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương là một lợi thế

- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán (Fast), phần mềm bán hàng, Excel

Quyền Lợi Được Hưởng

- Lương cơ bản: 7 – 9 triệu

- Nghỉ mát định kỳ năm

- Thưởng cuối năm (Lương tháng thứ 13, thưởng doanh thu/lợi nhuận theo quy định chung)

- Đầy đủ bảo hiểm và các chế độ phúc lợi (hiếu hỉ, sinh nhật, nghỉ mát, lễ tết, …)

Cách Thức Ứng Tuyển

