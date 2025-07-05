Tuyển Kế toán trưởng VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN CICOOK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 20/18 Tân Cảng, phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Chịu trách nhiệm về việc tổ chức bộ máy kế toán của Công ty, chỉ đạo công tác hạch toán kế toán của Công ty;

Lập và hướng dẫn thực hiện các quy trình, kỹ năng nghiệp vụ liên quan đến hoạt động của Phòng TCKT, lưu trữ chứng từ kế toán đúng quy định.

Cập nhật và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về thuế, kế toán, tài chính.

Lập báo cáo thuế định kỳ (GTGT, TNDN, TNCN), báo cáo tài chính và quyết toán thuế.

Làm việc trực tiếp với cơ quan thuế, kiểm toán và các cơ quan chức năng khi có phát sinh.

Lập báo cáo tài chính chính xác, đúng hạn, đúng luật – giúp BGĐ nhìn rõ bức tranh tài chính để ra quyết định chiến lược.

Tối ưu hóa chi phí, kiểm soát dòng tiền và đề xuất các phương án tài chính hiệu quả.

Làm việc với cơ quan thuế, ngân hàng, kiểm toán... như một “nhà ngoại giao con số” chuyên nghiệp.

Quản lý, đào tạo và truyền lửa cho đội ngũ kế toán viên trẻ trung, nhiệt huyết và mang tính kế thừa.

Các công việc khác theo phân công của ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong công ty sản xuất, bán sỉ, bán lẻ, xuất khẩu ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).

Hiểu biết sâu rộng về các chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam và quốc tế (nếu có).

Thành thạo các phần mềm kế toán AMIS, lập báo cáo tài chính.

Kỹ năng phân tích số liệu, phát hiện và đánh giá rủi ro tốt.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc cao.

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm cao trong công việc.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, .....).

Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN CICOOK Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn, tùy thuộc vào kinh nghiệm và năng lực.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp trong môi trường năng động.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và hỗ trợ.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN CICOOK

