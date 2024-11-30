Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Intracom, 33 Cầu Diễn, Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Triển khai thực hiện quy trình chăm sóc khách hàng. Tham mưu, đề xuất các giải pháp tư vấn, chăm sóc khách hàng nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Đào tạo, quản lý, giám sát và đánh giá công việc của các nhân sự trong phòng CSKH

Thực hiện báo cáo, tổng hợp báo cáo, đánh giá về tình hình thực hiện công việc của nhân viên, hoạt động CSKH của phòng.

Thực hiện các công việc khác được giao từ cấp trên.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ

Độ tuổi: sinh năm 2000 – 1995.

Trình độ: Cao đẳng, Đại học trở lên

Kinh nghiệm: Từ 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Leader CSKH , Quản lý Sale quản lý nhóm từ 5 người trở lên.

Yêu cầu khác: Giao tiếp tốt, khả năng gắn kết mọi người

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP: 15.000.000 - 20.000.000 VNĐ/THÁNG

Lương cứng 10.000.000 - 13.000.000 vnđ/tháng (Deal lương trực tiếp khi phỏng vấn) + hoa hồng theo chất lượng quản lý nhân viên + thưởng.

Thử việc 1 tháng hưởng 85% lương cứng.

Xét tăng lương/thâm niên 6 tháng/lần (Có thể tăng lương đột xuất nếu có những đóng góp nổi bật mang lại hiệu quả tốt).

QUYỀN LỢI:

Chế độ thưởng tháng lương thứ 13, đóng BHXH-BHYT, 12 ngày phép 1 năm và các chế độ khác theo quy định Công ty

Du lịch, team building, liên hoan, tất niên... hàng năm; thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ...

Môi trường làm việc nhiều người trẻ, năng động, vui vẻ, được tạo điều kiện để phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TẾ GGS

