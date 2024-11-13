Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 1 - 4 triệu VNĐ Full-time , Part-time tại Hà Nội

Mức lương 1 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 28 Trần Hữu Dực, Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 1 - 4 Triệu

1. Hỗ trợ đón tiếp, chỉ dẫn khách đến làm việc tại công ty.

2. Tiếp nhận hồ sơ nhân viên và nhập dữ liệu hồ sơ nhân viên

3. Đăng tuyển dụng và đặt lịch hẹn phỏng vấn

4. Soạn thảo văn bản

5. Công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 1 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ học vấn: Ưu tiên sinh viên năm cuối có thể làm fulltime

2. Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

3. Hình thức ưa nhìn. Ưu tiên ứng viên ở gần Trần Hữu Dực, Nam Từ Liêm, Hà Nội

4. Yêu cầu khác: Cẩn thận, trung thực, kiên trì, chịu được áp lực công việc; có khả năng giao tiếp.

Tại Công ty cổ phần quốc tế Danis Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hỗ trợ lương thực tập

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có cơ hội vào làm chính thức.

- Được đào tạo và tham gia các hoạt động tập thể của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần quốc tế Danis Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin