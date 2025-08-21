Danh sách Công ty >

Thông tin công ty & tin tuyển dụng từ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES

25 - 99 Nhân viên
Giới thiệu CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES

AN VIỆT HOMES – Đơn vị quản lý và phân phối các dự án bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp tại Việt Nam Với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, am hiểu thị trường. Luôn thấu hiểu và nắm bắt kịp thời các diễn biến thị trường BĐS, từ đó giúp cho khách hàng có những lựa chọn sáng suốt và thông minh nhất. Mặt khác, chúng tôi chú trọng phát triển mạnh các nguồn lực với sự đầu tư lớn cho cơ sở vật chất, chúng tôi đã khẳng định được thương hiệu và sự uy tín của mình trên thị trường BĐS. Để đẩy mạnh kinh doanh dịch vụ BĐS, chúng tôi đã chính thức đưa vào hoạt động sàn giao dịch BĐS và được đánh giá là sàn BĐS có uy tín hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn, phân phối BĐS nghỉ dưỡng của Việt Nam.

Tin tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES

Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Hạn nộp: 19/09/2025

Hà Nội 10 - 12 Triệu Kinh nghiệm: 1 năm

