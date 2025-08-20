Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mục đích công việc:

• Chịu trách nhiệm các hoạt động của phòng Marketing

• Phát triển sản phẩm, thương hiệu, các kênh truyền thông của công ty.

• Tham mưu cho Ban Lãnh Đạo về các chiến lược Marketing nhằm thúc đẩy doanh số

Các nhiệm vụ chính:

Xác lập ngân sách, xây dựng và triển khai chiến lược:

• Xây dựng kế hoạch, chiến lược Marketing, PR

• Lập ngân sách, nguồn lực thực hiện kế hoạch marketing, PR

• Chịu trách nhiệm kiểm soát nội dung (content) cho website và tất cả dự án marketing

• Phối hợp cùng với Phòng kinh doanh để xây dựng và triển khai kế hoạch Marketing

• Phân phối các hoạt động Marketing dựa trên ngân sách được duyệt

Nghiên cứu và đánh giá thị trường:

• Thu thập, tổng hợp, phân tích, đánh giá thông tin thị trường, thị hiếu khách hàng, thông tin về đối thủ cạnh tranh và đưa ra đề xuất, kiến nghị.

• Theo dõi, phân tích, đánh giá và báo cáo các hoạt động Marketing và đề xuất phương án cải tiến, nâng cao hiệu quả.

Quản lý & đào tạo nhân viên:

• Phân bổ công việc cho nhân viên trong phòng hợp lý

• Hướng dẫn, đôn đốc & kiểm tra công việc thuộc phòng mình quản lý nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu công ty đề ra

• Giao việc, phân quyền, ủy thác, hỗ trợ và hướng dẫn công việc cho nhân viên.

• Quy hoạch, đào tạo, kèm cặp, huấn luyện, động viên và phát triển nhân viên.

• Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên.

Những công việc khác:

• Phối kết hợp với các phòng ban, bộ phận thực hiện các chương trình PR nội bộ thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp của Công ty.

• Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám Đốc giao.

• Báo cáo kết quả công việc theo quy định

Thái độ:

• Có thái độ, cách nhìn nhận, tiếp cận mọi thứ tích cực

• Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc

• Chủ động, nhanh nhẹn

Kỹ năng, Kiến thức:

- Hiểu biết và có kinh nghiệm về mảng Ads

- Hiểu biết về mảng SEO

- Có kinh nghiệm về tổ chức sự kiện, Event

- Có kinh nghiệm về truyền thông, PR

- Có kinh nghiệm, hiểu biết về thương hiệu

Kinh nghiệm:

• Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương

• Có kinh nghiệm thực tế và đã triển khai thành công các chiến dịch Marketing trên các kênh online chủ chốt (SEO, SEM, Email, FB, Ads Netwoks,...)

• Có kinh nghiệm phát triển cộng đồng là một lợi thế.

• Thu nhập: 15M – 20M + Phụ cấp + Thưởng

• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN ngay sau khi đạt Thử việc;

• Được hưởng 12 ngày nghỉ phép có lương;

• Được thưởng tiền mặt, quà tặng trao tay ngày sinh nhật, lễ, tết và các chế độ phúc lợi của công ty;

• Được hỗ trợ nâng cao chuyên môn và nghiệp vụ;

• Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp;

• Được thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của công ty;

• Được tham gia Teambuilding, các sự kiện lớn, party hàng năm của công ty

