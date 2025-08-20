Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 7 Triệu

Mức lương 4 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vinmart City, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 4 - 7 Triệu

Triển khai kế hoạch marketing cho các dịch vụ tư vấn giải pháp cho các doanh nghiệp đối tác thuộc hệ thống của Công ty.

Quản lý và phát triển nội dung trên các nền tảng số: Facebook, Website, Zalo OA, TikTok, v.v.

Hỗ trợ chạy quảng cáo cơ bản trên Facebook, Google theo hướng dẫn của quản lý trực tiếp

Tham gia xây dựng các chiến dịch truyền thông và đề xuất ý tưởng thu hút khách hàng.

Theo dõi hiệu quả các hoạt động marketing và đề xuất cải tiến.

Với Mức Lương 4 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành Marketing (hoặc các chuyên ngành liên quan)

Yêu cầu có từ 3-6 tháng kinh nghiệm

Có Laptop cá nhân.

Có kiến thức, kỹ năng, tư duy về Marketing

Kỹ năng phân tích, tổng hợp và giải quyết vấn đề tốt.

Tại CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 7.000.000 - 10.000.000 VNĐ (gross) + Commision (từ 5.000.000 - 10.000.000 VNĐ). THU NHẬP TỪ 12.000.000 - 20.000.000 VNĐ

Thử việc 2 tháng, 85% lương cứng

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến không hạn chế;

BHXH, BHYT theo đúng quy định và hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động (thai sản, ốm đau..);

Hưởng các chế độ theo quy định của Công ty (hiếu, hỉ, nghỉ mát hàng năm….)

Được tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu trong và ngoài Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XNK TÍN HƯNG THỊNH AUTO

