Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, tòa 29T1 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa. Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Chỉnh sửa, biên tập và dựng các video giới thiệu dự án Bất động sản, video bán hàng theo yêu cầu của Quản lý.

Cắt ghép, xử lý hậu kỳ (video, âm thanh, màu sắc, hiệu ứng) đảm bảo chất lượng hình ảnh và âm thanh chuyên nghiệp.

Phối hợp với team Marketing & Designer để phát triển nội dung video, từ kịch bản đến thành phẩm.

Sáng tạo các video ngắn (reels, TikTok, shorts) phù hợp xu hướng để quảng bá thương hiệu và dự án.

Quản lý kho dữ liệu hình ảnh/video, đảm bảo lưu trữ khoa học và dễ tìm kiếm.

Nghiên cứu xu hướng dựng phim mới để áp dụng và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Truyền thông, Điện ảnh, Đa phương tiện hoặc tương đương.

Ứng viên có từ 1 năm ở vị trí Editor, ưu tiên ứng viên đã làm trong lĩnh vực Bất động sản, Marketing Agency hoặc các ngành nghề tương đương.

Có tư duy thẩm mỹ tốt, cảm nhận tốt về nhịp, hình ảnh, âm thanh.

Kỹ năng làm việc nhóm và quản lý thời gian tốt, chịu áp lực tiến độ cao.

Sáng tạo, nhanh nhạy với xu hướng nội dung mới.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10 – 12 triệu đồng/tháng (thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm). + Thưởng KPI, Kinh doanh/Dự án; thưởng lễ/Tết; tháng lương thứ 13.

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN và các phúc lợi khác theo quy định pháp luật.

Tham gia teambuilding, du lịch hằng năm.

Hỗ trợ trang thiết bị làm việc; được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Cơ hội tham gia các dự án lớn, môi trường trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES

