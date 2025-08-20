Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 39 Tôn Quang Phiệt (cuối ngõ 234 Hoàng Quốc Việt), Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Nghiên cứu đối thủ, thị trường và khách hàng để đưa ra thông điệp quảng cáo phù hợp hiệu quả

Làm và order nội dung content chạy ads

Tối ưu landing page

Thiết lập ngân sách Marketing, chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao.

Phối hợp các phòng ban content, phát triển các kế hoạch marketing (booking,...)

Giám sát, đo lường và tối ưu hiệu quả thông qua báo cáo hàng Ngày/tuần/tháng

Seeding về sản phẩm

Các công việc theo dự án marketing khác

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Marketing, kinh tế, truyền thông,...

Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong lĩnh vực E-Commerce, kinh doanh, giáo dục

Có kinh nghiệm và kiến thức tốt về Thương hiệu, Marketing tổng thể.

Hiểu rõ cách vận hành các kênh quảng cáo (Facebook, Tiktok,...) chạy ra kết quả.

Có kỹ năng tổ chức, lên kế hoạch, báo cáo, giám sát đánh giá tiến độ chiến dịch.

Có khả năng chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10 - 15 triệu đồng + thưởng khác...

Thời gian làm việc: 8h30-18h, từ thứ 2 - thứ 6 và thứ 7 cách tuần

Hưởng tất cả các chính sách phúc lợi công ty (quà sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ,....) BHXH, BHYT theo quy định hiện hành;

Hưởng lương tháng 13, thưởng Lễ Tết...

Hoạt động nội bộ sôi động: Team building, Happy-hour, Happy-friday...

Được tham gia vào tất cả công việc marketing của công ty, nhiều cơ hội được nâng cấp kĩ năng và trở thành quản lý

Môi trường làm việc cởi mở và năng động với các giá trị cốt lõi sâu sắc truyền cảm hứng làm việc đến nhân viên

Khuyến khích trao đổi ý tưởng, đề cao sự sáng tạo trong công việc. Sẵn sàng trao quyền, cơ hội đột phá cho CBNV

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.