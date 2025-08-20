Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
- Hà Nội: 39 Tôn Quang Phiệt (cuối ngõ 234 Hoàng Quốc Việt), Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Nghiên cứu đối thủ, thị trường và khách hàng để đưa ra thông điệp quảng cáo phù hợp hiệu quả
Làm và order nội dung content chạy ads
Tối ưu landing page
Thiết lập ngân sách Marketing, chịu trách nhiệm trong phạm vi ngân sách được giao.
Phối hợp các phòng ban content, phát triển các kế hoạch marketing (booking,...)
Giám sát, đo lường và tối ưu hiệu quả thông qua báo cáo hàng Ngày/tuần/tháng
Seeding về sản phẩm
Các công việc theo dự án marketing khác
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong lĩnh vực E-Commerce, kinh doanh, giáo dục
Có kinh nghiệm và kiến thức tốt về Thương hiệu, Marketing tổng thể.
Hiểu rõ cách vận hành các kênh quảng cáo (Facebook, Tiktok,...) chạy ra kết quả.
Có kỹ năng tổ chức, lên kế hoạch, báo cáo, giám sát đánh giá tiến độ chiến dịch.
Có khả năng chủ động trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: 8h30-18h, từ thứ 2 - thứ 6 và thứ 7 cách tuần
Hưởng tất cả các chính sách phúc lợi công ty (quà sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ,....) BHXH, BHYT theo quy định hiện hành;
Hưởng lương tháng 13, thưởng Lễ Tết...
Hoạt động nội bộ sôi động: Team building, Happy-hour, Happy-friday...
Được tham gia vào tất cả công việc marketing của công ty, nhiều cơ hội được nâng cấp kĩ năng và trở thành quản lý
Môi trường làm việc cởi mở và năng động với các giá trị cốt lõi sâu sắc truyền cảm hứng làm việc đến nhân viên
Khuyến khích trao đổi ý tưởng, đề cao sự sáng tạo trong công việc. Sẵn sàng trao quyền, cơ hội đột phá cho CBNV
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
