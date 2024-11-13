Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 15 - 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Vĩnh Phúc

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Vĩnh Phúc: - Phường Phúc Thắng, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc - KCN Đồng Văn 2, Duy Tiên, Hà Nam - KHU CÔNG NGHIỆP BỜ TRÁI SÔNG ĐÀ - HOÀ BÌNH, Hữu Nghị, Hòa Bình, Hòa Bình, Thị xã Phúc Yên

1. Khảo sát hiện trường

- Thực hiện khảo sát trực tiếp tại địa điểm Khách hàng yêu cầu.

-Lắng nghe mong muốn, yêu cầu từ khách hàng, tư vấn phương án thiết kế tối ưu cho khách hàng.

2. Lên phương án thiết kế

- Thiết kế các hệ thống điện: điện trung thế, điện hạ thế, trạm biến áp, điện điều khiển, điện công nghiệp, điện cấp nguồn cho máy, CCTV bao gồm sơ đồ mạch điện, bố trí thiết bị, đường dây….

- Tính toán tải: Xác định công suất tiêu thụ của các thiết bị điện để lựa chọn dây dẫn, thiết bị bảo vệ phù hợp.

-Lựa chọn thiết bị: Chọn các thiết bị điện như: tủ điện, máy biến áp, cầu dao, công tắc, động cơ điện... đảm bảo chất lượng, hiệu suất và phù hợp với yêu cầu của dự án.

3. Bóc tách khối lượng, lập dự toán dựa trên bản vẽ đã phê duyệt

4. Báo cáo với các quản lý về tình hình, tiến độ, khó khăn...trong quá trình thiết kế dự án.

5. Phối hợp với bộ phận thi công để giám sát thực hiện đúng bản vẽ được phê duyệt

6. Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

1. Kiến thức và kinh nghiệm

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Hệ thống điện, điện công nghiệp, xây dựng…

- Kinh nghiệm: ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Hiểu sâu về lý thuyết điện công nghiệp, điện tự động hóa…

- Am hiểu các tiêu chuẩn, quy định về thiết kế và thi công xây dựng.

2. Kỹ năng

- Kỹ năng tính toán và sử dụng các phần mềm chuyên dụng thiết kế 2D (AutoCAD), nếu có thể vẽ 3D là một lợi thế

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, trình bày ý tưởng

- Kỹ năng quản lý thời gian

- Kỹ năng bóc tách khối lượng và lập dự toán

3. Thái độ

- Cẩn thận (công việc đòi hỏi độ chính xác cao)

- Điềm đạm, chắc chắn

- Tư duy sáng tạo, linh hoạt

- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

- Có khả năng chịu áp lực công việc.

4. Yêu cầu khác

- Giới tính: Nam

- Độ tuổi: từ 23 tuổi trở lên

- Thời gian thử việc 02 tháng

- Có thể đi công tác, tham gia khảo sát tại các tỉnh trong ngày

- Sức khỏe tốt , sẵn sàng làm ngoài giờ để đáp ưng tiến độ công việc.

1. Thu nhập: từ 15 - 20 triệu đồng/ tháng (bao gồm Lương cơ bản + Phụ cấp)

Lương thêm giờ theo hệ số: Ngày thường x 1,5; ngày Chủ nhật x 2; ngày Lễ x 3 theo luật lao động

2. Thưởng: Thưởng Lễ, Tết theo tình hình kinh doanh của công ty, ...

3. Chế độ phúc lợi

- Đóng bảo hiểm theo quy định của Pháp luật ngay khi ký hợp đồng chính thức

- Phụ cấp: ăn trưa, công tác, thuê nhà, kinh doanh….

- 13 ngày phép/ năm (gồm 12 ngày phép theo quy định + 01 ngày nghỉ sinh nhật)

- Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/ lần tại các bệnh viện uy tín

- Hưởng chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, thai sản theo quy định Công ty

- Quà tặng sinh nhật, quà tặng Trung thu, quà tặng 1/6 cho con CB CNV, quà tặng 8/3 và 20/10 cho CB CNV nữ

- Hỗ trợ phụ cấp ngoại ngữ từ 1 – 5 triệu khi có các chứng chỉ tiếng Anh, Nhật, Trung theo quy định Công ty

- Hỗ trợ bữa ăn tối khi làm việc ngoài giờ, sử dụng máy pha cà phê, máy bán hàng tự động...

- Tham gia các sự kiện nội bộ do Công ty tổ chức: Du lịch trong nước/ nước ngoài, Sinh nhật Công ty, 8/3, 20/10, Giải bóng đá CNV CUP, Tiệc tất niên, các hoạt động từ thiện…

Thời gian làm việc:

Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 17:30) hằng tuần

Nghỉ trưa từ 12:00 đến 13:30

