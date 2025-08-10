Tuyển Video Editor Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ECRM làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Tầng 22, Tòa nhà chung cư CT1A Quang Trung, Phường Quang Trung, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Biên tập, dựng video theo kịch bản có sẵn đảm bảo nội dung chuyên nghiệp, dễ hiểu

Đảm bảo chất lượng hình ảnh, âm thanh, nhịp cắt phù hợp với phong cách nội dung được đưa ra.

Dựng video, chỉnh màu, cắt ghép theo định hướng nội dung, yêu cầu từng nền tảng (TikTok, Reels, v.v.)

Sáng tạo các video viral, bắt trend, thu hút người xem.

Cùng team set up, hỗ trợ đồng đội khi cần.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video bằng Premiere, Capcut, After Effects,...

Có gu thẩm mỹ tốt, biết kể chuyện bằng hình ảnh, hiểu tâm lý người xem.

Chủ động, linh hoạt, chịu được áp lực deadline

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ECRM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 10 - 12 triệu tùy theo năng lực và vị trí công việc

Được hỗ trợ định hướng concept, kịch bản nếu cần

Được tổ chức sinh nhật, nghỉ lễ, và hưởng quyền lợi theo Luật lao động.

Cơ hội tham gia các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên nghiệp hoàn toàn miễn phí theo tiêu chuẩn của công ty.

Môi trường làm việc năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ECRM

