Tuyển Video Editor Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ECRM làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ECRM
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nghệ An: Tầng 22, Tòa nhà chung cư CT1A Quang Trung, Phường Quang Trung, TP Vinh
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Biên tập, dựng video theo kịch bản có sẵn đảm bảo nội dung chuyên nghiệp, dễ hiểu
Đảm bảo chất lượng hình ảnh, âm thanh, nhịp cắt phù hợp với phong cách nội dung được đưa ra.
Dựng video, chỉnh màu, cắt ghép theo định hướng nội dung, yêu cầu từng nền tảng (TikTok, Reels, v.v.)
Sáng tạo các video viral, bắt trend, thu hút người xem.
Cùng team set up, hỗ trợ đồng đội khi cần.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video bằng Premiere, Capcut, After Effects,...
Có gu thẩm mỹ tốt, biết kể chuyện bằng hình ảnh, hiểu tâm lý người xem.
Chủ động, linh hoạt, chịu được áp lực deadline
Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ECRM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương từ 10 - 12 triệu tùy theo năng lực và vị trí công việc
Được hỗ trợ định hướng concept, kịch bản nếu cần
Được tổ chức sinh nhật, nghỉ lễ, và hưởng quyền lợi theo Luật lao động.
Cơ hội tham gia các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên nghiệp hoàn toàn miễn phí theo tiêu chuẩn của công ty.
Môi trường làm việc năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ ECRM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
