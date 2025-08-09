Tuyển Kỹ sư điện Công ty TNHH TFV Industries làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đạo Đức, Bình Xuyên, Huyện Mê Linh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Khảo sát, đánh giá tình trạng của máy, lên bảng kê chi tiết các vấn đề phát sinh

Nghiên cứu tài liệu sửa chữa, tham mưu, đề xuất đưa ra phương án phối hợp với các bộ phận liên quan

Thiết kế và lắp đặt pin Lithium bằng phần mềm AutoCAD hoặc SolidWorks.

Hướng dẫn cách sử dụng, bảo trì và bàn giao cho khách hàng khi được phân công.

Kiểm soát đồ dùng, dụng cụ và các máy móc, thiết bị phụ trợ trong xưởng.

Thực hiện các công việc khác theo sự sắp xếp của Giám đốc và tổ trưởng kỹ thuật

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

NAM 20 tuổi trở lên

Tốt nghiệp Trung cấp nghề trở lên.

Biết dùng AutoCAD hoặc SolidWorks

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí tương tự

Cẩn thận, chu đáo, có trách nhiệm trong công việc

Khỏe mạnh, trung thực

Có tuyển sinh viên chuyên ngành kỹ thuật thực tập, học việc

Ưu tiên ứng viên có bằng lái xe ô tô

Tại Công ty TNHH TFV Industries Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận (theo kinh nghiệm đã có)

Được hưởng các chế độ ngày nghỉ, lễ, tết theo qui định nhà nước

Ăn trưa tại Công ty

Thời gian làm việc: Từ 08h00 đến 17h15, từ Thứ 2 đến Thứ 7 (nghỉ trưa 1 tiếng 15 phút)

Thưởng lễ, đặc biệt thưởng tết âm lịch theo chính sách ưu đãi tốt nhất

Xét tăng lương theo năng lực thực tế, tăng vượt bậc, tăng trước thời hạn nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có chính sách đào tạo và các chế độ đãi ngộ khác

Phương tiện đi lại: Công ty cung cấp (xe gắn máy hoặc xe ô tô)

Đồng phục: Công ty cung cấp (Quần, áo, giày, ….)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TFV Industries

