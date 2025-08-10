Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIAO NHẬN HP VĨNH PHÚC làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 25 - 3 USD

Mức lương 25 - 3 USD Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc

Quản lý các phòng ban

Phó Giám đốc Vận hành sẽ giám sát các hoạt động hàng ngày (Logistics/Đường bộ/Đường biển/Đường hàng không/Hợp đồng/Nhập khẩu/Định giá)

Chịu trách nhiệm với Ban Giám đốc về các chỉ tiêu OKR của khối/phòng phụ trách.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh hoặc các ngành có liên quan

Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm và am hiểu về mọi vấn để hải quan, kho bãi, vận chuyển giao nhận để điều hành tem nhóm làm việc và tư vấn cho khách hàng

Biết Tiếng Anh, Trung, Hàn là lợi thế

Quyền Lợi

Mức lương từ 2,500 - 3000 USD (thỏa thuận theo năng lực)

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước.

Hàng năm công ty tổ chức đi du lịch và các hoạt động ngoại khóa,...

Thưởng lễ Tết, 12 ngày phép năm

Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển

