Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIAO NHẬN HP VĨNH PHÚC làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 25 - 3 USD

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIAO NHẬN HP VĨNH PHÚC
Ngày đăng tuyển: 10/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIAO NHẬN HP VĨNH PHÚC

Giám đốc điều hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIAO NHẬN HP VĨNH PHÚC

Mức lương
25 - 3 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Vĩnh Phúc: KĐT Đồng Sơn, Phúc Yên, Phú THọ, Phúc Yên, Thị xã Phúc Yên

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 25 - 3 USD

Quản lý các phòng ban
Phó Giám đốc Vận hành sẽ giám sát các hoạt động hàng ngày (Logistics/Đường bộ/Đường biển/Đường hàng không/Hợp đồng/Nhập khẩu/Định giá)
Chịu trách nhiệm với Ban Giám đốc về các chỉ tiêu OKR của khối/phòng phụ trách.

Với Mức Lương 25 - 3 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh hoặc các ngành có liên quan
Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm và am hiểu về mọi vấn để hải quan, kho bãi, vận chuyển giao nhận để điều hành tem nhóm làm việc và tư vấn cho khách hàng
Biết Tiếng Anh, Trung, Hàn là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIAO NHẬN HP VĨNH PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 2,500 - 3000 USD (thỏa thuận theo năng lực)
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước.
Hàng năm công ty tổ chức đi du lịch và các hoạt động ngoại khóa,...
Thưởng lễ Tết, 12 ngày phép năm
Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIAO NHẬN HP VĨNH PHÚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIAO NHẬN HP VĨNH PHÚC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Khu Đô Thị Đồng Sơn,Phường Phúc Thắng,Thành Phố Phúc Yên,Tỉnh Vĩnh Phúc

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

