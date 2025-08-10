Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIAO NHẬN HP VĨNH PHÚC làm việc tại Vĩnh Phúc thu nhập 25 - 3 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIAO NHẬN HP VĨNH PHÚC
Mức lương
25 - 3 USD
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Vĩnh Phúc: KĐT Đồng Sơn, Phúc Yên, Phú THọ, Phúc Yên, Thị xã Phúc Yên
Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 25 - 3 USD
Quản lý các phòng ban
Phó Giám đốc Vận hành sẽ giám sát các hoạt động hàng ngày (Logistics/Đường bộ/Đường biển/Đường hàng không/Hợp đồng/Nhập khẩu/Định giá)
Chịu trách nhiệm với Ban Giám đốc về các chỉ tiêu OKR của khối/phòng phụ trách.
Với Mức Lương 25 - 3 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành quản trị kinh doanh hoặc các ngành có liên quan
Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm và am hiểu về mọi vấn để hải quan, kho bãi, vận chuyển giao nhận để điều hành tem nhóm làm việc và tư vấn cho khách hàng
Biết Tiếng Anh, Trung, Hàn là lợi thế
Có kinh nghiệm tối thiểu 3 năm và am hiểu về mọi vấn để hải quan, kho bãi, vận chuyển giao nhận để điều hành tem nhóm làm việc và tư vấn cho khách hàng
Biết Tiếng Anh, Trung, Hàn là lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIAO NHẬN HP VĨNH PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương từ 2,500 - 3000 USD (thỏa thuận theo năng lực)
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước.
Hàng năm công ty tổ chức đi du lịch và các hoạt động ngoại khóa,...
Thưởng lễ Tết, 12 ngày phép năm
Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng, năng động.
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước.
Hàng năm công ty tổ chức đi du lịch và các hoạt động ngoại khóa,...
Thưởng lễ Tết, 12 ngày phép năm
Môi trường làm việc thân thiện, hòa đồng, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ GIAO NHẬN HP VĨNH PHÚC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI