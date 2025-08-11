Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/09/2025
Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt

Thực tập sinh kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Tòa nhà G8, 65 Hải Phòng, Hải Châu, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm, tiếp cận khách hàng có nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa (data của công ty cung cấp)
Triển khai, phối hợp các bộ phận sau bán hàng như OP, CUS, Pricing để xử lý các đơn hàng;
Chăm sóc khách hàng tiềm năng và khách hàng đang xử dụng dịch vụ;
Báo cáo kết quả kpi cho cấp quản lý

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên các bạn sinh viên mới hoặc sắp ra trường, làm được Full-time
- Có định hướng và đam mê yêu thích ngành xuất nhập khẩu, Logistics.
- Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Kỹ năng giao tiếp tốt, có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống.
- Có laptop cá nhân (trong thời gian thực tập và thử việc)

Tại Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt Thì Được Hưởng Những Gì

GIAI ĐOẠN THỰC TẬP SINH
- Thực tập sinh được đào tạo theo lộ trình bài bản, từ cơ bản đến nâng cao;
- Hỗ trợ ăn trưa, thiết bị hỗ trợ để làm việc. Trong thời gian thực tập cần chuẩn bị laptop cá nhân, và sẽ được cấp máy tính cá nhân khi chuyển sang giai đoạn thử việc;
- Được cung cấp data khách hàng và giá dịch vụ cạnh tranh tốt nhất thị trường;
- Thường xuyên được hỗ trợ định hướng từ Leader, Subleader và các bộ phận sau bán hàng;
- Hỗ trợ công tác phí, quà tặng Khách hàng (khi phát sinh);
- Được đánh giá và đào tạo lên nhân viên thử việc khi đạt điều kiện được đề ra trong quá trình thực tập (mang về 1 booking - khách hàng);
- Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động;
- Lộ trình thăng tiến cụ thể từ thực tập sinh lên nhân viên chính thức của Công ty.
GIAI ĐOẠN NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC:
- Mức thu nhập: Lương cứng 7.140.000 VNĐ/tháng (thử việc nhận 85% mức lương chính thức) + hoa hồng trích doanh số 30-35% + Phụ cấp ăn trưa, gửi xe;
- Được tài trợ công tác tới các Văn phòng chi nhánh khi hoàn thành mục tiêu về doanh số yêu cầu;
- Thưởng các ngày 20/10, 8/3 (đối với nhân viên nữ), sinh nhật,… theo quy định của Công ty;
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;
- 12 ngày nghỉ phép 01 năm, sau thâm niên thêm 5 năm 1 ngày;
- Có hệ thống CRM của công ty được xây dựng để hỗ trợ công việc bán hàng;
- Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động, với lộ trình thăng tiến rõ ràng từ nhân viên lên quản lý;
- Tham gia các chương trình teambuilding nội bộ, các sự kiện thường niên như sinh nhật Công ty, tiệc cuối năm, du lịch nghỉ mát,…;
- Các chế độ phúc lợi khác theo chính sách của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt

Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 195 Khâm Thiên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

