Giới thiệu Công ty TNHH Vận Tải Bách Việt

LỊCH SỬ VÀ PHÁT TRIỂN

BACH VIET hơn 15 năm phát triển lớn mạnh thành công và đã trở thành một trong những công ty giao nhận vận tải lớn nhất Việt Nam. BACH VIET sở hữu chi nhánh tại Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải phòng, Đà Nẵng và Quy Nhơn cùng với quan hệ 350 đại lý tại gần 150 quốc gia trên toàn thế giới. BACH VIET có thể giao nhận vận tải hàng hóa thực sự chuyên nghiệp từ Kho tới Kho với việc kết hợp nhuần nhuyễn các phương tiên vận chuyển như Đường biển + Đường không + Đường bộ + Đường sắt.

2005 : Được thành lập với chỉ có duy nhất một nhân viên - chính là CEO bây giờ Mr Cao Tùng. Hiện nay có đến hơn 150 người đang làm việc cho BACH VIET tại Hà Nội, Hải Phòng, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quy Nhơn và Sân bay Nội Bài.

2006 : Nhằm phục vụ khách hàng hơn nữa, BACH VIET đã mở văn phòng đại diện tại Hải Phòng để phát lệnh giao hàng và hỗ trợ khách hàng giải quyết các thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu tại cảng. Trong cùng năm, BACH VIET mở văn phòng đại diện tại Hồ Chí Minh. Đây là môt thị trường cực lớn nên chúng tôi đã cho rằng cần phải nghiên cứu nó từ sớm nhằm làm quen và để thuận tiện cho viêc phát triển dịch vụ sau này.

2010 : Sau khi đã gặt hái liên tục nhiều thành công ngoài Bắc, BACH VIET chính thức mở chi nhánh trong Nam tại Hồ Chí Minh để cạnh tranh trực tiếp với các công ty giao nhận vận tải tại đây. BÁCH VIỆT đã có một số thành công lớn đầu tiên trong cả container lạnh và container khô. Vì vậy chúng tôi tự tin trong việc tiếp tục mở rộng hơn.

Tháng 10. 2014: BACH VIET đã chính thức có mặt tại thành phố Đà Nẵng, Miền Trung Việt Nam. Đây là bằng chứng cho thấy không có bất kỳ giới hạn trong kinh doanh của Bách Việt ở ba miền Bắc + Trung + miền Nam Việt Nam đến thế giới.

Cuối năm 2014: Doanh thu bán hàng năm 2014 đạt gần 100 tỷ đồng. Với việc phát triển mạnh mẽ trong ba miền Bắc+Trung+Nam Việt Nam, BÁCH VIỆT thực sự đã trở thành một trong những công ty lớn nhất tại Việt Nam.

2015 : Bach Viet Shipping đã mở ra công ty BACH VIET GLOBAL để tạo ra BACH VIET GROUP nhằm đầu tư ra nước ngoài. Chúng tôi thấy rằng Việt Nam sẽ phát triển vượt bậc và trong 10 năm tới đây các công ty Việt nam sẽ coi việc đầu tư ra nước ngoài là điều bình thường như các công ty Hàn quốc và Nhật bản đang thực hiện tại Việt nam. Chính vì vậy chúng tôi sẽ sử dụng thương hiệu BACH VIET GLOBAL để nghiên cứu thị trường nước ngoài và đầu tư ra nước ngoài trong vài năm tới đây.

Năm 2016: Chúng tôi đạt 120 tỷ đồng trong cả dịch vụ vận chuyển nội địa và quốc tế. Ngành giao nhận vận tải đang giảm do nguồn cung quá mức nhưng rõ ràng chúng tôi đã cạnh tranh thành công hơn các công ty giao nhận khác. Chúng tôi đã luôn luôn chiến thắng trong bất kỳ trường hợp nào dựa trên lực lượng bán hàng rất chuyên nghiệp và liên tục được đào tạo mới. Vào giữa năm 2016, chúng tôi đã thành lập thêm một văn phòng tại Việt Nam là văn phòng Quy Nhơn để phục vụ ba tỉnh miền núi và từ Khánh Hòa đến tỉnh Phú Yên.

Năm 2017: Công ty chính thức là thành viên của WCA (Hiệp hội vận tải hàng hóa thế giới) với số đăng ký (ID) 94971. WCA là hiệp hội các đơn vị cung cấp vận chuyển lớn nhất và uy tín nhất trên toàn thế giới. Việc tham gia hiệp hội này tạo thế mạnh, tăng cường cạnh tranh và nâng cao vị thế của công ty ở trong nước và cả trên thương trường quốc tế. Đây là tiền đề và bước đệm cho BACH VIET GROUP phát triển và đầu tư ra nước ngoài.

Năm 2019: Bách Việt mở thêm văn phòng tại sân bay Nội Bài- TP Hà Nội, đánh dấu chính thức sự phát triển mạnh mẽ về dịch vụ hàng không và dịch vụ Logistic tại cảng Nội Bài.

CÁC DỊCH VỤ:

Cước Vận tải biển: 80% doanh số bán hàng của BACH VIET đến từ Cước vận tải biển, BACH VIET đã giao/nhận hàng tới hơn 1200 cảng biển và ICD trên toàn thế giới. Có thể nói chúng tôi rất kinh nghiệm và đầy sáng tạo đổi mới trong lĩnh vực này.

Cước container lạnh: Tại Hồ Chí Minh BACH VIET là một trong ba, nhưng tại Hà Nội BACH VIET là công ty giao nhận vận tải lớn nhất bán cước container lạnh cho hàng thủy sản đông lạnh. Bên cạnh cước container khô, cước container lạnh cũng là điểm sáng mang lại lợi nhuận đều hàng năm. Tất cả các nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh tại Việt Nam hầu như đều biết đến dịch vụ cước container lạnh của BACH VIET.

Cước hàng không: Cước hàng không đóng một vai trò quan trọng đối với các công ty giao nhận lớn. BACH VIET thấy rằng vận chuyển bằng đường hàng không sẽ cạnh tranh quyết liệt với vận chuyển bằng đường biển và tăng trưởng thị phần lớn dần trong tương lai. BACH VIET đã ký hợp đồng với các hãng bay lớn nhất để luôn giành lưu khoang nhằm tạo ra dịch vụ thu gom hàng hóa vận chuyển đường không hàng ngày cho khách hàng.

Cước đường bộ: Trong suốt hơn 15 năm hoạt động, BACH VIET đã luôn phát triển vận tải bộ nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng tốt và đúng giờ. Với các cán bộ điều phối chuyên nghiệp, BACH VIET kết hợp nhuần nhuyễn giữa vận tải bộ với các các loại hình giao nhận vận tải khác để mang đến cho khách hàng sự an tâm tuyệt đối khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Dịch vụ gom hàng lẻ: Hàng không đủ container là một phần của thị trường thu gom hàng lẻ vận chuyển bằng đường biển. BACH VIET quan tâm đến hàng lẻ bằng việc phát triển hạ tầng dịch vụ logistics nhằm tạo ra chi phí đóng / gom thấp nhất và tăng tính cạnh tranh.

Dịch vụ thông quan: Dịch vụ thông quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu mang lại lợi ích lớn lao cho BACH VIET. Đấy cũng là thế mạnh của BACH VIET với đội ngũ cán bộ thông quan chuyên nghiệp, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cũng như thực hiện các thủ tục hải quan cho khách hàng.