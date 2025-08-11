Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DRAGON làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

- Lên kế hoạch và thực thi các campaign chạy quảng cáo cho các sản phẩm mới và tiềm năng trên các nền tảng Facebook đảm bảo các chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận

- Định kỳ báo cáo và phân tích số liệu chiến dịch quảng cáo theo yêu cầu.

- Kiểm soát hiệu quả chi phí quảng cáo, liên tục tối ưu chiến dịch để đạt được các mục tiêu kinh doanh.

- Trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất nguyên liệu và tài nguyên quảng cáo

- Liên tục cập nhật, nghiên cứu & thử nghiệm và đề xuất các phương án nâng cao hiệu quả marketing