Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DRAGON làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DRAGON
- Hà Nội: 151A Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Lên kế hoạch và thực thi các campaign chạy quảng cáo cho các sản phẩm mới và tiềm năng trên các nền tảng Facebook đảm bảo các chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận
- Định kỳ báo cáo và phân tích số liệu chiến dịch quảng cáo theo yêu cầu.
- Kiểm soát hiệu quả chi phí quảng cáo, liên tục tối ưu chiến dịch để đạt được các mục tiêu kinh doanh.
- Trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất nguyên liệu và tài nguyên quảng cáo
- Liên tục cập nhật, nghiên cứu & thử nghiệm và đề xuất các phương án nâng cao hiệu quả marketing
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông đa phương tiện, …
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chạy mảng sách, chạy chuyển đổi
- Có khả năng sử dụng các công cụ sản xuất hình ảnh, video cơ bản (Canva, CapCut, v.v…)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DRAGON Thì Được Hưởng Những Gì
- Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp gửi xe
- Các chế độ thưởng Lễ - Tết, Hiếu, Hỉ, BHXH, ... theo quy định
- Môi trường năng động, trẻ trung, tôn trọng chất xám đồng nghiệp
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng
- Du lịch hàng năm
- Công ty tài trợ các khóa học nâng cao kỹ năng, chuyên môn
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI DRAGON
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI