Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG NTT làm việc tại Nghệ An thu nhập 6 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG NTT
- Nghệ An: 98A, Nguyễn Cảnh Hoan, TP Vinh
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Tiến hành lập chứng từ, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ, rõ ràng, chính xác của chứng từ kế toán và luân chuyển theo đúng quy trình của doanh nghiệp.
Hạch toán toàn bộ các nghiệp vụ chứng từ kế toán phát sinh.
Quản lý, lưu trữ và sắp xếp các chứng từ nội bộ một cách an toàn và khoa học.
Phối hợp với các kế toán nội bộ khác, các bộ phận khác để thực hiện các công việc theo chỉ thị của cấp trên.
Thực hiện lập các báo cáo định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý hoặc các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của kế toán trưởng và ban lãnh đạo của doanh nghiệp.
Thống kê và phân tích các số liệu thực tế về hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để hỗ trợ cấp lãnh đạo đưa ra quyết định đúng đắn.
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
chưa có kinh nghiệm có thể đào tạo
Chăm chỉ, cẩn thận
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG NTT Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng BHXH theo qui định Công ty
Chế độ thưởng lễ, tết, sinh nhật, lương tháng 13
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG NTT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
