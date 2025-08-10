Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG NTT làm việc tại Nghệ An thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: 98A, Nguyễn Cảnh Hoan, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ

Tiến hành lập chứng từ, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ, rõ ràng, chính xác của chứng từ kế toán và luân chuyển theo đúng quy trình của doanh nghiệp.

Hạch toán toàn bộ các nghiệp vụ chứng từ kế toán phát sinh.

Quản lý, lưu trữ và sắp xếp các chứng từ nội bộ một cách an toàn và khoa học.

Phối hợp với các kế toán nội bộ khác, các bộ phận khác để thực hiện các công việc theo chỉ thị của cấp trên.

Thực hiện lập các báo cáo định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý hoặc các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của kế toán trưởng và ban lãnh đạo của doanh nghiệp.

Thống kê và phân tích các số liệu thực tế về hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp để hỗ trợ cấp lãnh đạo đưa ra quyết định đúng đắn.

Yêu Cầu Công Việc

Học chuyên nghành về kế toán, kinh tế ,thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm kế toán.

chưa có kinh nghiệm có thể đào tạo

Chăm chỉ, cẩn thận

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG NTT Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường trẻ năng động, chuyên nghiệp và cơ hội thăng tiến tốt.

Đóng BHXH theo qui định Công ty

Chế độ thưởng lễ, tết, sinh nhật, lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG NTT

