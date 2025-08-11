Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC CLEVERLEARN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC CLEVERLEARN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC CLEVERLEARN
Ngày đăng tuyển: 11/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC CLEVERLEARN

Giáo viên Tin học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tin học Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC CLEVERLEARN

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

- Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Giáo viên Tin học Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Mô tả công việc
Giảng dạy các chương trình IC3, IC3 Spark, MOS theo nội dung và phương pháp đã được quy định (sẽ được tập huấn nếu chưa có kinh nghiệm với các chứng chỉ này).
IC3
IC3 Spark
MOS
Quản lý lớp học: điểm danh, nhận xét, chấm điểm, tạo động lực học tập cho học sinh.
Báo cáo tiến độ lớp hàng tháng, phản ánh khó khăn/thuận lợi, và đề xuất hỗ trợ nếu cần.
Tham gia nghiên cứu sản phẩm, chương trình giảng dạy theo phân công.
nghiên cứu sản phẩm, chương trình giảng dạy
Đề xuất và áp dụng phương pháp giảng dạy trực quan, hấp dẫn, phù hợp với lứa tuổi.
phương pháp giảng dạy trực quan, hấp dẫn
Tham gia giảng dạy khóa học online khi có yêu cầu.
khóa học online

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên
Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm Tin, Toán – Tin, hoặc các ngành CNTT có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
Trình độ học vấn
Có kinh nghiệm giảng dạy (bao gồm cả thực tập, dạy gia sư, giảng tại trung tâm hoặc trường học).
Ưu tiên ứng viên đã từng dạy Tin học, Công nghệ, IC3, MOS.
Có nền tảng hoặc sẵn sàng học về nội dung IC3, MOS (sẽ được đào tạo).
Yêu thích giảng dạy, đặc biệt đối với học sinh Tiểu học và THCS.
Yêu thích giảng dạy
Tiểu học và THCS
Có tinh thần cầu tiến, sáng tạo trong phương pháp giảng dạy.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC CLEVERLEARN Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi được hưởng
Làm việc tại đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực khảo thí quốc tế, với gần 15 năm kinh nghiệm.
đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực khảo thí quốc tế
15 năm kinh nghiệm
Thu nhập hấp dẫn, thỏa thuận tăng lương theo năng lực.
thỏa thuận tăng lương theo năng lực
Thử việc 02 tháng hưởng 90% lương chính thức.
Thử việc 02 tháng
90% lương chính thức
Thưởng cuối năm, xét tăng lương định kỳ.
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.
BHXH, BHYT, BHTN
Khám sức khỏe định kỳ, du lịch nghỉ mát, teambuilding, hoạt động văn nghệ hằng năm.
Khám sức khỏe định kỳ
Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC CLEVERLEARN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC CLEVERLEARN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC CLEVERLEARN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 83 đường số 8, khu phố 3, Phường Linh Xuân, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

