Tuyển Giáo viên Tin học CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC CLEVERLEARN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Giáo viên Tin học Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Mô tả công việc

Giảng dạy các chương trình IC3, IC3 Spark, MOS theo nội dung và phương pháp đã được quy định (sẽ được tập huấn nếu chưa có kinh nghiệm với các chứng chỉ này).

Quản lý lớp học: điểm danh, nhận xét, chấm điểm, tạo động lực học tập cho học sinh.

Báo cáo tiến độ lớp hàng tháng, phản ánh khó khăn/thuận lợi, và đề xuất hỗ trợ nếu cần.

Tham gia nghiên cứu sản phẩm, chương trình giảng dạy theo phân công.

Đề xuất và áp dụng phương pháp giảng dạy trực quan, hấp dẫn, phù hợp với lứa tuổi.

Tham gia giảng dạy khóa học online khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Sư phạm Tin, Toán – Tin, hoặc các ngành CNTT có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

Có kinh nghiệm giảng dạy (bao gồm cả thực tập, dạy gia sư, giảng tại trung tâm hoặc trường học).

Ưu tiên ứng viên đã từng dạy Tin học, Công nghệ, IC3, MOS.

Có nền tảng hoặc sẵn sàng học về nội dung IC3, MOS (sẽ được đào tạo).

Yêu thích giảng dạy, đặc biệt đối với học sinh Tiểu học và THCS.

Có tinh thần cầu tiến, sáng tạo trong phương pháp giảng dạy.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC CLEVERLEARN Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi được hưởng

Làm việc tại đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực khảo thí quốc tế, với gần 15 năm kinh nghiệm.

Thu nhập hấp dẫn, thỏa thuận tăng lương theo năng lực.

Thử việc 02 tháng hưởng 90% lương chính thức.

Thưởng cuối năm, xét tăng lương định kỳ.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.

Khám sức khỏe định kỳ, du lịch nghỉ mát, teambuilding, hoạt động văn nghệ hằng năm.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp, sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC CLEVERLEARN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin