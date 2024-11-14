Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 20 - 27 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 20 - 27 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - số 6 ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 27 Triệu

Thiết kế, phát triển và duy trì các hệ thống phụ trợ mạnh mẽ và có thể mở rộng bằng Golang;

Viết mã sạch, hiệu quả và có tài liệu hướng dẫn đầy đủ;

Hợp tác với các nhóm chức năng chéo (ví dụ: nhà phát triển giao diện người dùng, kỹ sư DevOps) để hoàn thành dự án đúng thời hạn và trong phạm vi ngân sách;

Tham gia đánh giá mã và hướng dẫn các nhà phát triển mới vào nghề;

Luôn cập nhật các xu hướng và công nghệ Golang mới nhất;

Với Mức Lương 20 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hơn 3 năm kinh nghiệm trong phát triển phần mềm với trọng tâm là phát triển back-end;

Kinh nghiệm đã được chứng minh với Golang;

Kinh nghiệm xây dựng API và kiến trúc microservices;

Hiểu biết sâu sắc về các mẫu thiết kế và nguyên tắc mã sạch;

Kỹ năng giải quyết vấn đề và gỡ lỗi tuyệt vời;

Kỹ năng giao tiếp và cộng tác tuyệt vời;

Niềm đam mê xây dựng phần mềm chất lượng cao.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALADIN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 20.000.000 - 30.000.000 đồng.

Cơ hội học hỏi và làm việc trong môi trường công nghệ chuyên nghiệp.

Cơ hội làm việc các dự án AI.

Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 4th floor, HH1 Meco Complex Department, 102 Truong Chinh lane, Phuong Mai ward, Dong Da district, Hanoi, Đống Đa

- Hà Nội: Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:30 đến 18:00)

Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00)

Fulltime từ thứ 2 đến thứ 6 và 2 thứ 7 cách tuần

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALADIN

