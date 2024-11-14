Tuyển Chuyên môn khác thu nhập 20 - 27 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALADIN
Mức lương
20 - 27 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- số 6 ngõ 7 Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 27 Triệu
Thiết kế, phát triển và duy trì các hệ thống phụ trợ mạnh mẽ và có thể mở rộng bằng Golang;
Viết mã sạch, hiệu quả và có tài liệu hướng dẫn đầy đủ;
Hợp tác với các nhóm chức năng chéo (ví dụ: nhà phát triển giao diện người dùng, kỹ sư DevOps) để hoàn thành dự án đúng thời hạn và trong phạm vi ngân sách;
Tham gia đánh giá mã và hướng dẫn các nhà phát triển mới vào nghề;
Luôn cập nhật các xu hướng và công nghệ Golang mới nhất;
Với Mức Lương 20 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hơn 3 năm kinh nghiệm trong phát triển phần mềm với trọng tâm là phát triển back-end;
Kinh nghiệm đã được chứng minh với Golang;
Kinh nghiệm xây dựng API và kiến trúc microservices;
Hiểu biết sâu sắc về các mẫu thiết kế và nguyên tắc mã sạch;
Kỹ năng giải quyết vấn đề và gỡ lỗi tuyệt vời;
Kỹ năng giao tiếp và cộng tác tuyệt vời;
Niềm đam mê xây dựng phần mềm chất lượng cao.
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALADIN Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương 20.000.000 - 30.000.000 đồng.
Cơ hội học hỏi và làm việc trong môi trường công nghệ chuyên nghiệp.
Cơ hội làm việc các dự án AI.
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 4th floor, HH1 Meco Complex Department, 102 Truong Chinh lane, Phuong Mai ward, Dong Da district, Hanoi, Đống Đa
- Hà Nội: Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:30 đến 18:00)
Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00)
Fulltime từ thứ 2 đến thứ 6 và 2 thứ 7 cách tuần
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALADIN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
