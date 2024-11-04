Tuyển Chuyên môn khác thu nhập Đến 3 triệu VNĐ Bán thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Đến 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 423/3 Âu Cơ, Phú Trung, Tân Phú, Tp hcm, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 3 Triệu

Học và thực tập phân tích kinh doanh & mô hình kinh doanh.

Học và thực tập phân tích đặc tả yêu cầu phát triển phần mềm CNTT

Học & thực tập thiết kế quy trình, mô hình hóa, workflow để phát triển phần mềm CNTT

Học & thực tập biên tập tài liệu hướng dẫn sử dụng & giới thiệu phần mềm CNTT

Học & thực tập quá trình TEST, Triển khai UAT, Golive các phần mềm CNTT

Học & thực tập quản trị & vận hành các hệ thống, phần mềm CNTT.

Học & thực tập làm việc & giao tiếp, Tư vấn khách hàng để phân tích yêu cầu phát triển các hệ thống hoặc phần mềm CNTT.

Tham gia các dự án thực tế về phát triển phần mềm ERP, CRM, ECOMMERCE, WEBSITE ..v.v...

Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên vừa tốt nghiệp chuyên ngành BA & Quản lý hệ thống MIS, Hệ thông thông tin quản lý thuộc ngành CNTT. Sinh viên đã học xong chờ tốt nghiệp.

Sinh viên vừa ra trường có 1 năm kinh nghiệm.

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực, có khả năng tư duy logic và không gian.

Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn

Tại Công Ty Cổ Phần Tài Chính Công Nghệ DRACO Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ đến 3 triệu/tháng + 200k Chi phí xăng xe.

Được đào tạo & trải nghiệm nghiệp vụ chuyên sâu

Được tham gia dự án thực tế (Có hỗ trợ dấu mộc)

Được tuyển dụng chính thức sau thời gian học việc

Làm việc tại Quận Tân Phú, Tp HCM.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tài Chính Công Nghệ DRACO

