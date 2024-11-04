Tuyển Chuyên môn khác thu nhập Đến 3 triệu VNĐ Bán thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty Cổ Phần Tài Chính Công Nghệ DRACO
- Hồ Chí Minh:
- 423/3 Âu Cơ, Phú Trung, Tân Phú, Tp hcm, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 3 Triệu
Học và thực tập phân tích kinh doanh & mô hình kinh doanh.
Học và thực tập phân tích đặc tả yêu cầu phát triển phần mềm CNTT
Học & thực tập thiết kế quy trình, mô hình hóa, workflow để phát triển phần mềm CNTT
Học & thực tập biên tập tài liệu hướng dẫn sử dụng & giới thiệu phần mềm CNTT
Học & thực tập quá trình TEST, Triển khai UAT, Golive các phần mềm CNTT
Học & thực tập quản trị & vận hành các hệ thống, phần mềm CNTT.
Học & thực tập làm việc & giao tiếp, Tư vấn khách hàng để phân tích yêu cầu phát triển các hệ thống hoặc phần mềm CNTT.
Tham gia các dự án thực tế về phát triển phần mềm ERP, CRM, ECOMMERCE, WEBSITE ..v.v...
Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên vừa ra trường có 1 năm kinh nghiệm.
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, trung thực, có khả năng tư duy logic và không gian.
Trao đổi chi tiết khi phỏng vấn
Tại Công Ty Cổ Phần Tài Chính Công Nghệ DRACO Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo & trải nghiệm nghiệp vụ chuyên sâu
Được tham gia dự án thực tế (Có hỗ trợ dấu mộc)
Được tuyển dụng chính thức sau thời gian học việc
Làm việc tại Quận Tân Phú, Tp HCM.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tài Chính Công Nghệ DRACO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI