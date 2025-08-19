Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DAOUKIWOOM INNOVATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 14, tòa nhà AP, 518B Điện Biên Phủ, Phường 21, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Sản phẩm kinh doanh: tư vấn gói đăng tuyển dụng cho các công ty Hản Quốc tại Viêt Nam trên nền tảng tuyển dụng IT TopDev.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH DAOUKIWOOM INNOVATION Thì Được Hưởng Những Gì

Income & Achievement

● BHXH full lương theo Luật Lao động

● Lương cạnh tranh, review nâng lương mỗi năm một lần

● Lương tháng 13 và khoản thưởng hiệu suất kinh doanh dựa trên kết quả hoạt động

kinh doanh

Workplace Happiness

● 15 ngày phép năm và 90 phút nghỉ kinh nguyệt cho nhân viên nữ

● Du lịch Công ty, Tiệc tất niên cuối năm và các sự kiện nội bộ khác,…

● Quà cho các dịp đặc biệt như Tết, Quốc tế Phụ Nữ, Tết Trung thu, Ngày Gia đình,…

● Công ty trang bị đầy đủ thiết bị làm việc mới, hiện đại

● Môi trường làm việc ổn định, đào tạo bài bản và thúc đẩy sự phát triển cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DAOUKIWOOM INNOVATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin