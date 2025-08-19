Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DAOUKIWOOM INNOVATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DAOUKIWOOM INNOVATION
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tầng 14, tòa nhà AP, 518B Điện Biên Phủ, Phường 21, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Sản phẩm kinh doanh: tư vấn gói đăng tuyển dụng cho các công ty Hản Quốc tại Viêt Nam trên nền tảng tuyển dụng IT TopDev.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH DAOUKIWOOM INNOVATION Thì Được Hưởng Những Gì
Income & Achievement
● BHXH full lương theo Luật Lao động
● Lương cạnh tranh, review nâng lương mỗi năm một lần
● Lương tháng 13 và khoản thưởng hiệu suất kinh doanh dựa trên kết quả hoạt động
kinh doanh
Workplace Happiness
● 15 ngày phép năm và 90 phút nghỉ kinh nguyệt cho nhân viên nữ
● Du lịch Công ty, Tiệc tất niên cuối năm và các sự kiện nội bộ khác,…
● Quà cho các dịp đặc biệt như Tết, Quốc tế Phụ Nữ, Tết Trung thu, Ngày Gia đình,…
● Công ty trang bị đầy đủ thiết bị làm việc mới, hiện đại
● Môi trường làm việc ổn định, đào tạo bài bản và thúc đẩy sự phát triển cá nhân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DAOUKIWOOM INNOVATION
