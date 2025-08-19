Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: TP Bến Tre ...và 2 địa điểm khác, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Giới thiệu sản phẩm của Công ty đến các nhà thuốc, phòng khám trên địa bàn được giao.

Triển khai các chương trình bán hàng, chính sách khuyến mãi đến khách hàng.

Lên kế hoạch và thực hiện hoạt động bán hàng, chốt đơn hàng.

Duy trì, chăm sóc và mở rộng hệ thống khách hàng.

Báo cáo công việc định kỳ theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, CĐ trở lên các ngành Dược, Kinh tế, QTKD hoặc các ngành liên quan.

Chấp nhận ứng viên chưa có kinh nghiệm (được đào tạo bài bản);

Ưu tiên người có kinh nghiệm trình dược, kinh doanh ngành dược phẩm, TPCN, dược mỹ phẩm, kênh OTC.

Siêng năng, chịu khó đi thị trường, giao tiếp tốt, nhanh nhẹn.

Có định hướng gắn bó lâu dài, ổn định với công ty.

Thời gian làm việc: 8h- 17h. Nghỉ 2 ngày thứ 7 trong tháng và Chủ nhật.

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt) Thì Được Hưởng Những Gì

Đồng nghiệp: Thân thiện, hỗ trợ nhiệt tình.

Được đào tạo bài bản về chuyên môn & kỹ năng bán hàng.

Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.

Thưởng Hiệu quả công việc, thưởng thâm niên, thưởng cuối năm...

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Tham gia các hoạt động Công ty, Ngày nghỉ: 12 ngày phép/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt)

