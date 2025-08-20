Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 111 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Lên kế hoạch & triển khai các chiến dịch Digital (Facebook, Google, TikTok, Zalo, Email...).
Tham gia xây dựng website và landing page
Sáng tạo nội dung, phối hợp cùng team thiết kế & sales.
Phân tích dữ liệu, báo cáo hiệu quả, đề xuất giải pháp mới.
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm chạy quảng cáo đa nền tảng; ưu tiên mạnh về quảng cáo chuyển đổi, có kinh nghiệm BĐS
Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh (Lương cứng + thưởng KPI).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
