Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Ngày đăng tuyển: 20/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/09/2025
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 111 Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Lên kế hoạch & triển khai các chiến dịch Digital (Facebook, Google, TikTok, Zalo, Email...).
Tham gia xây dựng website và landing page
Sáng tạo nội dung, phối hợp cùng team thiết kế & sales.
Phân tích dữ liệu, báo cáo hiệu quả, đề xuất giải pháp mới.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm chạy quảng cáo đa nền tảng; ưu tiên mạnh về quảng cáo chuyển đổi, có kinh nghiệm BĐS
Có kiến thức / kinh nghiệm chạy Ads, Content, SEO là lợi thế.
Nhanh nhạy xu hướng, yêu thích sáng tạo.
Tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi.

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh (Lương cứng + thưởng KPI).
Cơ hội đào tạo & phát triển nghề nghiệp.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, sáng tạo.
Được thử sức nhiều dự án marketing thú vị.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 111 Trương Văn Bang, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

