Tuyển Chuyên môn khác thu nhập Từ 3 triệu VNĐ Bán thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Từ 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 3 Triệu

- Tham gia theo dõi hoạt động thi công hàng ngày tại công trường

- Kiểm tra chất lượng vật tư, vật liệu tại công trình.

- Chụp ảnh báo cáo công tác hằng ngày tại công trình.

- Phối hợp với team marketing tại công trình.

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có laptop cá nhân

- Chuyên ngành học kỹ sư xây dựng, hoặc các ngành xây dựng liên quan.

- Biết đọc bản vẽ.

- Kỹ tính trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NỘI THẤT AN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hướng dẫn trực tiếp bởi kỹ sư giám sát công ty.

- Được đào tạo quy trình tiêu chuẩn kỹ thuật thi công.

- Tham gia trực tiếp vào các dự án thực tế công ty.

- Phụ cấp 2 triệu + phụ cấp xăng xe tại công trình.

- Hỗ trợ dấu mộc báo cáo sau thực tập.

- Có cơ hội được trở thành nhân viên chính thức của công ty khi chưa ra trường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NỘI THẤT AN PHÚ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin